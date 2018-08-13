Райкконен підписав новий контракт з Ferrari на два роки – джерело



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Кімі Райкконен

Шарля Леклера у Скудерії, очевидно, у найближчі роки не буде

За повідомленнями французьких джерел, Кімі Райкконен продовжить виступи за Ferrari щонайменше до кінця 2020 року.

Ще кілька тижнів тому очікувалося, що Шарль Леклер наступного року замінить Кімі Райкконена у складі Ferrari, тоді як фін може завершити кар’єру у Формулі-1 після закінчення сезону-2018.

Але все змінила раптова смерть президента Скудерії Серджо Маркіонне.

Італієць був головним лобістом просування Леклера до Ferrari лише після одного сезону у Формулі-1, але нові керівники у Маранелло, за повідомленням джерел, більш схильні до збереження стабільності та воліють залишити Кімі у команді.

Себастьян Феттель – очевидний перший номер Ferrari – не приховував свого бажання залишити Райкконена у напарниках у 2019 році і далі. І, за чутками, Скудерія пішла назустріч німцю, продовживши контракт з Кімі до кінця 2020 року – саме тоді спливає поточна угода і Феттеля з Ferrari.

Якщо це справді так, то Леклер або залишиться у Sauber, яка має продовжити боротьбу у середині пелотону у 2019 році, або наступні два сезони проведе у Haas, де замінить Ромена Грожана.