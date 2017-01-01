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    Red Bull провела найгірший рік із 2006-го з точки зору надійності

    У команді незадоволені надійністю своїх болідів
    Керівник Red Bull Racing Крістіан Хорнер каже, що його команда мала найбільшу кількість технічних відмов починаючи з 2006 року. Серія відмов двигунів Renault затьмарила результати Макса Ферстаппена та Даніеля Ріккардо, які не змогли поборотися за титул у 2017 році.«З точки зору надійності це, мабуть, був найгірший для нас сезон починаючи з
    • Вчора, 19:29
    • Розсилка
    Болід Red Bull Racing
    Болід Red Bull Racing

    У команді незадоволені надійністю своїх болідів

    Керівник Red Bull Racing Крістіан Хорнер каже, що його команда мала найбільшу кількість технічних відмов починаючи з 2006 року.

    Серія відмов двигунів Renault затьмарила результати Макса Ферстаппена та Даніеля Ріккардо, які не змогли поборотися за титул у 2017 році.

    «З точки зору надійності це, мабуть, був найгірший для нас сезон починаючи з 2006-го», - сказав бос RBR Крістіан Хорнер у коментарі Motorsport.com.

    «Наш постачальник двигунів наполегливо працює, щоб вирішити цю проблему. Зрештою, йому треба надійний двигун і для власної команди.

    Сподіваюся, що у такому випадку ми зберемо докупи нашу кампанію та позмагаємося з Ferrari та Mercedes. Вони також не сидітимуть на місці протягом наступного року».

    Renault удосконалила двигун протягом року, що дозволило Ферстаппену перемогти в Малайзії та Мехіко. Але у кваліфікаціях у пілотів команди залишається багато проблем.

    «Сили дещо зрівнюються у гоночний день, проте у кваліфікаціях вони можуть використовувати інші режими і споживати додаткове мастило чи щось подібне. Вочевидь, там між нами є велика різниця», - сказав Хорнер.

    Джерело: ua.motorsport.com

    Автоспорт Формула-1
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