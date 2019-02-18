Рейтинг WTA: Цуренко встановлює новий особистий рекорд, Світоліна піднімається на шосте місце



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Леся Цуренко

Актуальні результати українок в світовій тенісній класифікації WTA

За підсумками ігрового тижня рейтинг лідерів українського тенісу в WTA-турі виглядає так:

На одну сходинку поліпшила свій рекорд в рейтингу WTA Леся Цуренко (23 місце). Минулий сезон Цуренко завершила на 26-й позиції.

Нагадаємо, вчора на відмову суперниці на старті другої партії Леся Цуренко оформила путівку до другого кола на «Прем'єрі» в Дубаї.

Вихід в півфінал на змаганнях в Досі дозволив Еліні Світоліной цього понеділка зайняти шосте місце. Суперниця українки у другому раунді турніру в ОАЕ визначиться сьогодні.

Свої особисті рекорди у рейтингу повторили Катаріна Завацька (175 місце) і Дарина Лопатецька (305 місце).

Джерело: btu.org.ua