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    Родченков: МОК не повинен повертати Росію на Олімпіаду

    На його думку, Росія повинна визнати вину у допінгових схемах
    Колишній глава Московської антидопінгової лабораторії, інформатор ВАДА Григорій Родченков вважає, що російське антидопінгове агентство не покаялося у скоєному. Про це повідомляє видання AP. На його думку, Росія повинна визнати вину у допінгових схемах. «Росія не відповідає кодексу WADA і дорожній карті для відновлення РУСАДА. Це глобальна
    • Сьогодні, 17:53
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    Григорій Родченков. Фото:&nbsp;The New York Times
    Григорій Родченков. Фото: The New York Times

    На його думку, Росія повинна визнати вину у допінгових схемах

    Колишній глава Московської антидопінгової лабораторії, інформатор ВАДА Григорій Родченков вважає, що російське антидопінгове агентство не покаялося у скоєному.

    Про це повідомляє видання AP.

    На його думку, Росія повинна визнати вину у допінгових схемах.

    «Росія не відповідає кодексу WADA і дорожній карті для відновлення РУСАДА. Це глобальна проблема: Росія не співпрацює, вони брешуть і все заперечують. Поки це не зміниться, Міжнародний олімпійський комітет не повинен повертати Росію на Ігри», - сказав Родченков.

    «У мене, звичайно, є підозри, що в деяких інших країнах існує державна підтримка допінгу за таким же принципом, як в Росії. Але важко уявити, що якась країна обманює настільки багато і цей обман так сильно підтриманий державою», - зазначив Родченков.

    Росія WADA Міжнародний олімпійський комітет МОК
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