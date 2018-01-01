Родченков: МОК не повинен повертати Росію на Олімпіаду
- Сьогодні, 17:53
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На його думку, Росія повинна визнати вину у допінгових схемах
Колишній глава Московської антидопінгової лабораторії, інформатор ВАДА Григорій Родченков вважає, що російське антидопінгове агентство не покаялося у скоєному.
Про це повідомляє видання AP.
На його думку, Росія повинна визнати вину у допінгових схемах.
«Росія не відповідає кодексу WADA і дорожній карті для відновлення РУСАДА. Це глобальна проблема: Росія не співпрацює, вони брешуть і все заперечують. Поки це не зміниться, Міжнародний олімпійський комітет не повинен повертати Росію на Ігри», - сказав Родченков.
«У мене, звичайно, є підозри, що в деяких інших країнах існує державна підтримка допінгу за таким же принципом, як в Росії. Але важко уявити, що якась країна обманює настільки багато і цей обман так сильно підтриманий державою», - зазначив Родченков.