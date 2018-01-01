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    Роман Санжар отримав нагороду найкращого тренера Прем'єр-ліги 2017 року (фото)

    Трофей наставнику «Олімпіка» вручив заслужений тренер України Леонід Буряк
    Головний тренер «Олімпіка» Роман Санжар отримав нагороду найкращого тренер Прем'єр-ліги 2017 року, повідомив офіційний сайт клубу. У п'ятницю, 12 січня, в конференц-залі «Еліта» фешенебельного столичного готелю «Русь» відбулася церемонія нагородження лауреатів Всеукраїнського об'єднання тренерів за досягнення в
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    Роман Санжара на нагородженні. Фото: ФК Олімпік
    Роман Санжара на нагородженні. Фото: ФК Олімпік

    Трофей наставнику «Олімпіка» вручив заслужений тренер України Леонід Буряк

    Головний тренер «Олімпіка» Роман Санжар отримав нагороду найкращого тренер Прем'єр-ліги 2017 року, повідомив офіційний сайт клубу.

    У п'ятницю, 12 січня, в конференц-залі «Еліта» фешенебельного столичного готелю «Русь» відбулася церемонія нагородження лауреатів Всеукраїнського об'єднання тренерів за досягнення в 2017 році в різних лігах чемпіонату України.

    Захід відвідало керівництво українського футболу, величезна кількість вітчизняних та зарубіжних фахівців, а також представники провідних спортивних ЗМІ України.

    Кращим тренером 2017 року Прем'єр-лізі визнаний наставник донецького «Олімпіка» Роман Санжар, трофей якому вручив заслужений тренер України Леонід Буряк. Нагороду найкращому тренеру року в другій лізі отримав головний тренер «Енергії» (Нова Каховка) Олег Федорчук, а в першій лізі за підсумками року був відзначений тренер «Десни» (Чернігів) Олександр Рябоконь.

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    Роман Санжар отримав нагороду найкращого тренера Прем'єр-ліги 2017 року (фото)
    Роман Санжар отримав нагороду найкращого тренера Прем'єр-ліги 2017 року (фото)
    Роман Санжар отримав нагороду найкращого тренера Прем'єр-ліги 2017 року (фото)
    Роман Санжар отримав нагороду найкращого тренера Прем'єр-ліги 2017 року (фото)
    Роман Санжар отримав нагороду найкращого тренера Прем'єр-ліги 2017 року (фото)

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