Роман Санжар отримав нагороду найкращого тренера Прем'єр-ліги 2017 року (фото)

Трофей наставнику «Олімпіка» вручив заслужений тренер України Леонід Буряк

Головний тренер «Олімпіка» Роман Санжар отримав нагороду найкращого тренер Прем'єр-ліги 2017 року, повідомив офіційний сайт клубу. У п'ятницю, 12 січня, в конференц-залі «Еліта» фешенебельного столичного готелю «Русь» відбулася церемонія нагородження лауреатів Всеукраїнського об'єднання тренерів за досягнення в



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Роман Санжара на нагородженні. Фото: ФК Олімпік

Трофей наставнику «Олімпіка» вручив заслужений тренер України Леонід Буряк

Головний тренер «Олімпіка» Роман Санжар отримав нагороду найкращого тренер Прем'єр-ліги 2017 року, повідомив офіційний сайт клубу.

У п'ятницю, 12 січня, в конференц-залі «Еліта» фешенебельного столичного готелю «Русь» відбулася церемонія нагородження лауреатів Всеукраїнського об'єднання тренерів за досягнення в 2017 році в різних лігах чемпіонату України.

Захід відвідало керівництво українського футболу, величезна кількість вітчизняних та зарубіжних фахівців, а також представники провідних спортивних ЗМІ України.

Кращим тренером 2017 року Прем'єр-лізі визнаний наставник донецького «Олімпіка» Роман Санжар, трофей якому вручив заслужений тренер України Леонід Буряк. Нагороду найкращому тренеру року в другій лізі отримав головний тренер «Енергії» (Нова Каховка) Олег Федорчук, а в першій лізі за підсумками року був відзначений тренер «Десни» (Чернігів) Олександр Рябоконь.