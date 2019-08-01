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    Роналду продав Пепе свій розкішний маєток з великою знижкою

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    Пепе і Роналду - Роналду продав Пепе свій розкішний маєток з великою знижкою
    Пепе і Роналду

    Особняк в Гересі має площу близько 800 квадратних метрів, одна з його родзинок - гарний вид на мальовничу річку Кавад

    Нападаючий «Ювентуса» і збірної Португалії Кріштіану Роналду продав свій особняк на батьківщині своєму партнеру по національній команді Пепе. Як повідомляє The Sun, будинок в Гересі був куплений Роналду майже за £3,5 млн сім років тому, проте Пепе його придбав з великою знижкою - всього за £ 2,3 млн.

    Особняк в Гересі має площу близько 800 квадратних метрів, одна з його родзинок - гарний вид на мальовничу річку Кавад.

    Раніше в ЗМІ повідомлялося, що Роналду планує придбати віллу в Марбельї по сусідству з колишнім Чемпіоном UFC у двох вагових категоріях Конором Макгрегором. Вілла для відпочинку обійдеться португальському футболісту у £ 1,3 млн (близько € 1,45 млн).

    Джерело: Чемпионат.com

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