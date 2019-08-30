Роналду прокоментував можливість завершити кар'єру в один рік з Мессі



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Роналду 34 роки, тоді як Мессі в кінці червня виповнилося лише 32

Нападаючий «Ювентуса» і збірної Португалії Кріштіану Роналду відповів на питання журналіста, чи був би він проти того, щоб завершити спортивну кар'єру в один рік з форвардом «Барселони» Ліонелем Мессі.

«З огляду на, що Ліонелю на два роки менше, ніж мені, такий варіант був би непоганим. Втім, я начебто в непоганій формі, тому сподіваюся грати і через рік, і через два, і через три», - цитує Роналду AS.

Нагадаємо, Роналду 34 роки, тоді як Мессі в кінці червня виповнилося лише 32.

Вчора, під час жеребкування Ліги чемпіонів сезону-2019/20, Ліонель Мессі був названий кращим форвардом Ліги чемпіонів сезону-2018/19. У голосуванні він випередив Роналду і нападника «Ліверпуля» Садіо Мане.

Джерело: Чемпионат.com