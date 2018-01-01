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    Росія ризикує залишитися без 17 відомих футболістів на ЧС-2018

    Офіційно імена підозрюваних у вживанні допінгу, за правилами WADA не розголошуються
    Російська збірна може зіграти на домашньому чемпіонаті світу без 17 провідних футболістів, яких підозрюють у вживанні допінгу. Оприлюднено імена 19 російських футболістів, допінг-проби яких найближчим часом перевірить ФІФА. Список опублікував відомий російський телекоментатор Олексій Андронов. До списку потрапили Ігор Акінфєєв, Алан Дзагоєв,
    • Сьогодні, 14:46
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    Російські футболісти. Фото: Getty Images
    Російські футболісти. Фото: Getty Images

    Офіційно імена підозрюваних у вживанні допінгу, за правилами WADA не розголошуються

    Російська збірна може зіграти на домашньому чемпіонаті світу без 17 провідних футболістів, яких підозрюють у вживанні допінгу.

    Оприлюднено імена 19 російських футболістів, допінг-проби яких найближчим часом перевірить ФІФА. Список опублікував відомий російський телекоментатор Олексій Андронов.

    До списку потрапили Ігор Акінфєєв, Алан Дзагоєв, Віктор Файзулін, Денис Глушаков, Володимир Гранат, Сергій Ігнашевич, Максим Канунніков, Олександр Кержаков, Олександр Кокорін, Дмитро Комбаров, Олексій Козлов, Юрій Лодигін, Павло Могилевець, Олександр Самедов, Андрій Семенов, Олег Шатов, Георгій Щенников, Роман Широков та Юрій Жирков.

    Із цих гравців лише двоє завершили кар'єру - Кержаков та Широков. Решта футболістів є кандидатами на виступ на чемпіонаті світу-2018 у складі збірної Росії.

    Слід зазначити, що офіційно імена підозрюваних у вживанні допінгу, за правилами WADA (Всесвітнього антидопінгового агентства) не розголошуються. Вони будуть оприлюднені лише у випадку доведення провини та дискваліфікації звинуваченого.

    Джерело: Футбол 24

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