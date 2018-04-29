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    Росіянин Ємельяненко нокаутував Френка Міра на турнірі в США (відео)

    Напередодні бою російським бійцем зацікавилися представники ФБР
    Російський боєць змішаних єдиноборств Федір Ємельяненко переміг представника США Френка Мира в першому раунді турніру за пояс Bellator у важкій вазі в США. Росіянин здолав супротивника в першому раунді, завершивши бій технічним нокаутом на 48-й секунді. Для 41-річного Ємельяненко ця перемога стала 37-ю в кар’єрі при п’яти поразках. У
    • Вчора, 09:02
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    Федір Ємельяненко. Фото: MatchTV
    Федір Ємельяненко. Фото: MatchTV

    Напередодні бою російським бійцем зацікавилися представники ФБР

    Російський боєць змішаних єдиноборств Федір Ємельяненко переміг представника США Френка Мира в першому раунді турніру за пояс Bellator у важкій вазі в США.

    Росіянин здолав супротивника в першому раунді, завершивши бій технічним нокаутом на 48-й секунді.

    Для 41-річного Ємельяненко ця перемога стала 37-ю в кар’єрі при п’яти поразках. У півфіналі Гран-прі Bellator Ємельяненко зустрінеться з американцем Чейлом Сонненом.

    Напередодні бою російським бійцем зацікавилися представники ФБР. Оперативники приїжджали в чиказький готель, де розмістилася російська делегація, і спілкувалися з Ємельяненком.

    Причини візиту агентів бюро поки невідомі, проте видання припустило, що Федора допитували у зв’язку з розслідуванням бюро справи адвоката Майкла Коена, який був виконавчим директором Affliction Entertainment, яка проводила бої змішаного стилю з липня 2008-го по липень 2009 року. Росіянин провів під егідою промоушену два поєдинки.

    Джерело: Свідок

    США ФБР єдиноборства
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