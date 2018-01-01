Росіянин Повєткін може провести бій з Чісорою або Прайсом

Бій може відбутися в андеркарті бою двох чемпіонів світу - британця Ентоні Джошуа і новозеландця Джозефа Паркера

Перший номер рейтингу WBA в надважкій вазі росіянин Олександр Повєткін (33-1, 23 КО) може провести свій наступний бій 31 березня в Кардіффі, Вельс.

Бій може відбутися в андеркарті бою двох чемпіонів світу - британця Ентоні Джошуа і новозеландця Джозефа Паркера, переможець якого повинен буде провести обов'язковий захист титулу проти Олександра.

Як повідомив в коментарі Sky Sports організатор бою Джошуа - Паркер Едді Герн, пропозицію команді Повєткіна про проведення бою 31 березня в Кардіффі вже направлено, і якщо команда Олександра його прийме, то його суперником в цьому бою стане одним з британських боксерів - Дерек Чісора (27 -8, 19 КО) або Девід Прайс (22-4, 18 КО).