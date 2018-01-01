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    Російські ЗМІ: ФІФА не знайшла допінгових порушень у футболістів збірної Росії

    Стверджується, що на останніх трьох великих футбольних турнірах у росіян допінгу не виявлено
    Міжнародна федерація футболу (ФІФА) повідомила про те, що була проведена повторна перевірка допінг-проб гравців збірної Росії з чемпіонату Європи 2012 року. Зазначається, що допінг-проби гравців національної команди з Чемпіонату світу-2014, чемпіонату Європи-2016 і Кубка конфедерацій-2017 дали негативний результат. «Ми можемо підтвердити,
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    Збірна Росії під час Євро-2016
    Збірна Росії під час Євро-2016

    Стверджується, що на останніх трьох великих футбольних турнірах у росіян допінгу не виявлено

    Міжнародна федерація футболу (ФІФА) повідомила про те, що була проведена повторна перевірка допінг-проб гравців збірної Росії з чемпіонату Європи 2012 року.

    Зазначається, що допінг-проби гравців національної команди з Чемпіонату світу-2014, чемпіонату Європи-2016 і Кубка конфедерацій-2017 дали негативний результат.

    «Ми можемо підтвердити, що у всіх 23 гравців збірної команди Росії, яка виступала на Кубку світу-2014, фахівці ФІФА взяли проби під час неоголошеного позазмагального допінг-контролю незадовго до початку турніру, а також під час самого турніру кожен матч проводився забір проб у двох гравців від кожної команди», - йдеться у заяві.

    «Тести проводилися в акредитованій WADA лабораторії у Лозанні, всі результати були негативними. Усі ті ж процедури змагального та позазмагального контролю застосовувалися до 23 гравців збірної Росії під час Кубка конфедерацій-2017, всі результати були негативними», - додається.

    У ФІФА також підтвердили, як інформують російські ЗМІ, що всі гравці збірної Росії, які виступали на Євро-2016, також були протестовані фахівцями УЄФА під час позазмагального та змагального контролю.

    «Усі результати були негативними. При цьому УЄФА також недавно провів повторний аналіз проб, узятих у гравців збірної Росії, які виступали на Євро-2012 у Польщі й Україні, використовуючи останні розробки та методи, використовувані у лабораторіях WADA. Уі результати були негативними», - йдеться у заяві ФІФА.

    Джерело: Спорт-Экспресс

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