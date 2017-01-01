У Росії готові придбати одного з лідерів клубу української Прем'єр-ліги

Мова йде про марокканця Моху, який виступає за «Олімпік»

Лідер «Олімпіка» Моха знову опинився у центрі трансферних новин. Як стверджує FootBoom, керівництву донецької команди надійшла пропозиція щодо продаж провідного гравця середньої лінії. У послугах марокканця зацікавлений один з клубів російської прем'єр-ліги. Сторони перебувають у стадії переговорів, і з великою часткою ймовірності



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Моха. Фото ФК «Сталь»

Мова йде про марокканця Моху, який виступає за «Олімпік»

Лідер «Олімпіка» Моха знову опинився у центрі трансферних новин.

Як стверджує FootBoom, керівництву донецької команди надійшла пропозиція щодо продаж провідного гравця середньої лінії.

У послугах марокканця зацікавлений один з клубів російської прем'єр-ліги.

Сторони перебувають у стадії переговорів, і з великою часткою ймовірності Моха покине «Олімпік» уже у найближче зимове міжсезоння.

Сума відступних, яку пропонують росіяни, влаштовує українську команду.

За інформацією видання, успіхи Мохи привернули увагу і представників збірної Марокко. Півзахисник потрапив до розширеного списку та може поїхати на ЧС-2018, який відбудеться у тій же Росії.

У поточному сезоні Моха провів 17 поєдинків, у яких забив п'ять голів (один – з пенальті) та віддав чотири результативні передачі.

За системою «гол + пас» марокканець є найкориснішим гравцем команди, яка на момент написання у турнірній таблиці перебувала на третьому місці.