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    У Росії готові придбати одного з лідерів клубу української Прем'єр-ліги

    Мова йде про марокканця Моху, який виступає за «Олімпік»
    Лідер «Олімпіка» Моха знову опинився у центрі трансферних новин. Як стверджує FootBoom, керівництву донецької команди надійшла пропозиція щодо продаж провідного гравця середньої лінії. У послугах марокканця зацікавлений один з клубів російської прем'єр-ліги. Сторони перебувають у стадії переговорів, і з великою часткою ймовірності
    • 24 Листопада, 11:25
    • Розсилка
    Моха. Фото ФК &laquo;Сталь&raquo;
    Моха. Фото ФК «Сталь»

    Мова йде про марокканця Моху, який виступає за «Олімпік»

    Лідер «Олімпіка» Моха знову опинився у центрі трансферних новин.

    Як стверджує FootBoom, керівництву донецької команди надійшла пропозиція щодо продаж провідного гравця середньої лінії.

    У послугах марокканця зацікавлений один з клубів російської прем'єр-ліги.

    Сторони перебувають у стадії переговорів, і з великою часткою ймовірності Моха покине «Олімпік» уже у найближче зимове міжсезоння.

    Сума відступних, яку пропонують росіяни, влаштовує українську команду.

    За інформацією видання, успіхи Мохи привернули увагу і представників збірної Марокко. Півзахисник потрапив до розширеного списку та може поїхати на ЧС-2018, який відбудеться у тій же Росії.

    У поточному сезоні Моха провів 17 поєдинків, у яких забив п'ять голів (один – з пенальті) та віддав чотири результативні передачі.

    За системою «гол + пас» марокканець є найкориснішим гравцем команди, яка на момент написання у турнірній таблиці перебувала на третьому місці.

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