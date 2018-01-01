Рубан і Трапезнікова стали чемпіонами України зі стрільби з лука у приміщенні

У стрільбі з блочного лука перемогли Соколов і Д’якова

Упродовж 16-21 січня у Сумах на базі легкоатлетичного манежу СумДУ тривав чемпіонат України зі стрільби з лука у приміщенні серед дорослих спортсменів і юніорів. За найвищі нагороди чемпіонату змагалися 194 спортсмени в олімпійському дивізіоні та 66 спортсменів зі стрільби з блочного лука, інформує офіційний сайт Міністерства молоді та спорту



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У стрільбі з блочного лука перемогли Соколов і Д’якова

Упродовж 16-21 січня у Сумах на базі легкоатлетичного манежу СумДУ тривав чемпіонат України зі стрільби з лука у приміщенні серед дорослих спортсменів і юніорів.

За найвищі нагороди чемпіонату змагалися 194 спортсмени в олімпійському дивізіоні та 66 спортсменів зі стрільби з блочного лука, інформує офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України

Чемпіонат України був заключним етапом відбору кандидатів до складу національної збірної команди України зі стрільби з лука, що братиме участь у чемпіонаті світу зі стрільби з лука у приміщенні, який відбудеться 14-19 лютого 2018 року у Янктоні (США).

За результатами особистої першості переможцями та призерами серед жінок стали:

1. Соломія Трапезнікова (Львівська)

2. Вероніка Марченко (Львівська)

3. Катерина Дубровіна (Харківська)

Серед чоловіків переможцями та призерами стали:

1. Віктор Рубан (Харківська)

2. Георгій Іваницький (Львівська)

3. Антон Комар (Рівненська)

За результатами особистої першості переможцями та призерами серед юніорок стали:

1. Євгенія Сусленська (Чернівецька)

2. Жанна Наумова (Львівська)

3. Орися Дідич (Львівська)

Серед юніорів переможцями та призерами стали:

1. Микита Кравчук (Харківська)

2. Роман Шеремет (Львівська)

3. Олександр Панциру (Львівська)

За результатами особистої першості переможцями та призерами серед чоловіків в категорії блочний лук стали:

1. Олександр Соколов (Харківська)

2. Богдан Кіщак (Львівська)

3. Антон Лілевський (Вінницька)

За результатами особистої першості переможцями та призерами серед жінок в категорії блочний лук стали:

1. Вікторія Д’якова (Київ)

2. Юлія Курсіна (Харківська)

3. Олена Борисенко (Харківська)

За результатами загальнокомандного підсумку команди областей розташувались таким чином:

1. Харківська область – 1033 очок

2. Львівська обл.-1 – 738,5 очок

3. Київ-1 – 720 очок