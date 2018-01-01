Рубан і Трапезнікова стали чемпіонами України зі стрільби з лука у приміщенні
- Вчора, 22:58
-
Розсилка
У стрільбі з блочного лука перемогли Соколов і Д’якова
Упродовж 16-21 січня у Сумах на базі легкоатлетичного манежу СумДУ тривав чемпіонат України зі стрільби з лука у приміщенні серед дорослих спортсменів і юніорів.
За найвищі нагороди чемпіонату змагалися 194 спортсмени в олімпійському дивізіоні та 66 спортсменів зі стрільби з блочного лука, інформує офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України
Чемпіонат України був заключним етапом відбору кандидатів до складу національної збірної команди України зі стрільби з лука, що братиме участь у чемпіонаті світу зі стрільби з лука у приміщенні, який відбудеться 14-19 лютого 2018 року у Янктоні (США).
За результатами особистої першості переможцями та призерами серед жінок стали:
1. Соломія Трапезнікова (Львівська)
2. Вероніка Марченко (Львівська)
3. Катерина Дубровіна (Харківська)
Серед чоловіків переможцями та призерами стали:
1. Віктор Рубан (Харківська)
2. Георгій Іваницький (Львівська)
3. Антон Комар (Рівненська)
За результатами особистої першості переможцями та призерами серед юніорок стали:
1. Євгенія Сусленська (Чернівецька)
2. Жанна Наумова (Львівська)
3. Орися Дідич (Львівська)
Серед юніорів переможцями та призерами стали:
1. Микита Кравчук (Харківська)
2. Роман Шеремет (Львівська)
3. Олександр Панциру (Львівська)
За результатами особистої першості переможцями та призерами серед чоловіків в категорії блочний лук стали:
1. Олександр Соколов (Харківська)
2. Богдан Кіщак (Львівська)
3. Антон Лілевський (Вінницька)
За результатами особистої першості переможцями та призерами серед жінок в категорії блочний лук стали:
1. Вікторія Д’якова (Київ)
2. Юлія Курсіна (Харківська)
3. Олена Борисенко (Харківська)
За результатами загальнокомандного підсумку команди областей розташувались таким чином:
1. Харківська область – 1033 очок
2. Львівська обл.-1 – 738,5 очок
3. Київ-1 – 720 очок