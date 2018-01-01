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    Рубан і Трапезнікова стали чемпіонами України зі стрільби з лука у приміщенні

    У стрільбі з блочного лука перемогли Соколов і Д’якова
    Упродовж 16-21 січня у Сумах на базі легкоатлетичного манежу СумДУ тривав чемпіонат України зі стрільби з лука у приміщенні серед дорослих спортсменів і юніорів. За найвищі нагороди чемпіонату змагалися 194 спортсмени в олімпійському дивізіоні та 66 спортсменів зі стрільби з блочного лука, інформує офіційний сайт Міністерства молоді та спорту
    • Вчора, 22:58
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    У стрільбі з блочного лука перемогли Соколов і Д’якова

    Упродовж 16-21 січня у Сумах на базі легкоатлетичного манежу СумДУ тривав чемпіонат України зі стрільби з лука у приміщенні серед дорослих спортсменів і юніорів.

    За найвищі нагороди чемпіонату змагалися 194 спортсмени в олімпійському дивізіоні та 66 спортсменів зі стрільби з блочного лука, інформує офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України

    Чемпіонат України був заключним етапом відбору кандидатів до складу національної збірної команди України зі стрільби з лука, що братиме участь у чемпіонаті світу зі стрільби з лука у приміщенні, який відбудеться 14-19 лютого 2018 року у Янктоні (США).

    За результатами особистої першості переможцями та призерами серед жінок стали:

    1. Соломія Трапезнікова (Львівська)
    2. Вероніка Марченко (Львівська)
    3. Катерина Дубровіна (Харківська)

    Серед чоловіків переможцями та призерами стали:

    1. Віктор Рубан (Харківська)
    2. Георгій Іваницький (Львівська)
    3. Антон Комар (Рівненська)

    За результатами особистої першості переможцями та призерами серед юніорок стали:

    1. Євгенія Сусленська (Чернівецька)
    2. Жанна Наумова (Львівська)
    3. Орися Дідич (Львівська)

    Серед юніорів переможцями та призерами стали:

    1. Микита Кравчук (Харківська)
    2. Роман Шеремет (Львівська)
    3. Олександр Панциру (Львівська)

    За результатами особистої першості переможцями та призерами серед чоловіків в категорії блочний лук стали:

    1. Олександр Соколов (Харківська)
    2. Богдан Кіщак (Львівська)
    3. Антон Лілевський (Вінницька)

    За результатами особистої першості переможцями та призерами серед жінок в категорії блочний лук стали:

    1. Вікторія Д’якова (Київ)
    2. Юлія Курсіна (Харківська)
    3. Олена Борисенко (Харківська)

    За результатами загальнокомандного підсумку команди областей розташувались таким чином:

    1. Харківська область – 1033 очок
    2. Львівська обл.-1 – 738,5 очок
    3. Київ-1 – 720 очок

    чемпіонат України Вероніка Марченко Віктор Рубан стрільба з лука
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