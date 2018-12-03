Самбо та кікбоксинг можуть увійти до програми Олімпійських ігор



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МОК прийняв відповідні зміни

30 листопада під час засідання виконкому Міжнародного олімпійського комітету, яке відбулось у Токіо (Японія), Міжнародна федерація самбо та Всесвітня асоціація кікбоксингу WAKO отримали тимчасове визнання МОК, відповідно до пункту 25 Олімпійської хартії.

Про це повідомляє сайт Спортивного комітету України.

У майбутньому ці види спорту можуть претендувати на включення у програму Олімпійських ігор, а також отримання щорічного фінансування з боку комітету.

Рішення щодо майбутнього цих видів спорту в олімпійському русі МОК розгляне на одному із засідань у найближчі три роки.

Зазначається, що за останні роки обидві організації значно просунулись вперед.

При прийнятті рішення враховувалась виконана робота з просування своїх видів спорту в усьому світі та відповідність цінностям Олімпійської хартії.

Олімпійська хартія – це збірка фундаментальних принципів олімпізму, правил та роз’яснень, затверджених Міжнародним олімпійським комітетом (МОК). Вона регламентує організацію, дію та процеси Олімпійського руху і визначає умови проведення Олімпійських ігор.