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    Самбо та кікбоксинг можуть увійти до програми Олімпійських ігор

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    Самбо та кікбоксинг можуть увійти до програми Олімпійських ігор

    МОК прийняв відповідні зміни

    30 листопада під час засідання виконкому Міжнародного олімпійського комітету, яке відбулось у Токіо (Японія), Міжнародна федерація самбо та Всесвітня асоціація кікбоксингу WAKO отримали тимчасове визнання МОК, відповідно до пункту 25 Олімпійської хартії.

    Про це повідомляє сайт Спортивного комітету України.

    У майбутньому ці види спорту можуть претендувати на включення у програму Олімпійських ігор, а також отримання щорічного фінансування з боку комітету.

    Рішення щодо майбутнього цих видів спорту в олімпійському русі МОК розгляне на одному із засідань у найближчі три роки.

    Зазначається, що за останні роки обидві організації значно просунулись вперед.

    При прийнятті рішення враховувалась виконана робота з просування своїх видів спорту в усьому світі та відповідність цінностям Олімпійської хартії.

    Олімпійська хартія – це збірка фундаментальних принципів олімпізму, правил та роз’яснень, затверджених Міжнародним олімпійським комітетом (МОК). Вона регламентує організацію, дію та процеси Олімпійського руху і визначає умови проведення Олімпійських ігор.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) кікбоксинг МОК фінансування єдиноборства
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