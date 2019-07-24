Саррі в Китаї з роздратуванням відповів на питання про куріння



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Раніше італійський фахівець зізнався, що викурює по 60 сигарет в день

Головний тренер «Ювентуса» Мауріціо Саррі під час прес-конференції в Китаї відповів на низку запитань щодо його про куріння.

На питання про те, чи відчуває він себе більш комфортно в Нанкіні в порівнянні з Сінгапуром, де йому було заборонено курити в громадських місцях, Саррі відповів: «Тут ви більш терпимі, тому я відчуваю себе більш комфортно. Але, щоб зробити журналіста щасливим, я можу сказати, що курив навіть в Сінгапурі».

Інший журналіст запитав: «Ми всі знаємо, що ви шалено захоплюєтеся сигарам. Ви коли-небудь курили китайські сигари або сигарети?». Роздратований питаннями про свою звичку, Саррі відповів: «Припустимо, я кидаю курити. Я йду. Досить!».

Саррі змінив на посту головного тренера «Ювентуса» Массіміліано Алегрі, який працював з туринської командою протягом останніх п'яти років - з 2014 по 2019 рік. Останнім клубом Саррі був лондонський «Челсі», який він очолив влітку 2018 року.