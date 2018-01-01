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    Савчук не змогла подолати друге коло парного розряду на Australian Open

    Українська тенісистка у парі з представницею Румунії програла четвертим сіяним
    Ольга Савчук завершила виступи у парному розряді на Відкритому чемпіонаті Австралії. У матчі другого кола українка у пару представницею Румунії Ралукою Олару програла чеському дуету Стрицова / Шафаржова. Australian Open – 2018 року з тенісу Grand Slam Жіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія Призовий фонд – $22,624,000 Друге
    • Сьогодні, 08:04
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    Фото: БТУ
    Фото: БТУ

    Українська тенісистка у парі з представницею Румунії програла четвертим сіяним

    Ольга Савчук завершила виступи у парному розряді на Відкритому чемпіонаті Австралії.

    У матчі другого кола українка у пару представницею Румунії Ралукою Олару програла чеському дуету Стрицова / Шафаржова.

    Australian Open – 2018 року з тенісу

    Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія

    Призовий фонд – $22,624,000

    Друге коло (парний розряд)

    Стрицова / Шафаржова (Чехія, 4) - Ольга Савчук / Олару (Україна / Румунія) - 6:2, 6:2

    теніс Ольга Савчук
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