Савчук не змогла подолати друге коло парного розряду на Australian Open
- Сьогодні, 08:04
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Фото: БТУ
Українська тенісистка у парі з представницею Румунії програла четвертим сіяним
Ольга Савчук завершила виступи у парному розряді на Відкритому чемпіонаті Австралії.
У матчі другого кола українка у пару представницею Румунії Ралукою Олару програла чеському дуету Стрицова / Шафаржова.
Australian Open – 2018 року з тенісу
Grand Slam
Жіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія
Призовий фонд – $22,624,000
Друге коло (парний розряд)
Стрицова / Шафаржова (Чехія, 4) - Ольга Савчук / Олару (Україна / Румунія) - 6:2, 6:2