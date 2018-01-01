Сайт Australian Open приписав Світоліній громадянство РФ

Фанати української тенісистки бурхливо відреагували на це повідомлення

Офіційний сайт Australian Open припустився грубої помилки щодо першої ракетки України і четвертої ракетки світу Еліни Світоліної. У своєму огляді ресурс назвав її росіянкою. Фанати української тенісистки бурхливо відреагували на це повідомлення. Зазначимо, що в рейтингу WTA російських тенісисток немає ні в першій п'ятірці, ні в першій десятці.



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Еліна Світоліна. Фото: WTA

Фанати української тенісистки бурхливо відреагували на це повідомлення

Офіційний сайт Australian Open припустився грубої помилки щодо першої ракетки України і четвертої ракетки світу Еліни Світоліної.

У своєму огляді ресурс назвав її росіянкою.

Фанати української тенісистки бурхливо відреагували на це повідомлення.

Зазначимо, що в рейтингу WTA російських тенісисток немає ні в першій п'ятірці, ні в першій десятці.

Найвище місце в ньому займає росіянка Світлана Кузнєцова - у неї 14-й рядок.

Тим часом найкраща тенісистка України Еліна Світоліна на початку року піднялася з шостої на четверту сходинку в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Якщо на Australian Open Світоліна добереться до півфіналу, вона зможе претендувати на перший рядок.

Джерело: trust.ua