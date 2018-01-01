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    Сайт Australian Open приписав Світоліній громадянство РФ

    Фанати української тенісистки бурхливо відреагували на це повідомлення
    Офіційний сайт Australian Open припустився грубої помилки щодо першої ракетки України і четвертої ракетки світу Еліни Світоліної. У своєму огляді ресурс назвав її росіянкою. Фанати української тенісистки бурхливо відреагували на це повідомлення. Зазначимо, що в рейтингу WTA російських тенісисток немає ні в першій п'ятірці, ні в першій десятці.
    • Сьогодні, 16:55
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    Еліна Світоліна. Фото: WTA
    Еліна Світоліна. Фото: WTA

    Фанати української тенісистки бурхливо відреагували на це повідомлення

    Офіційний сайт Australian Open припустився грубої помилки щодо першої ракетки України і четвертої ракетки світу Еліни Світоліної.

    У своєму огляді ресурс назвав її росіянкою.

    Фанати української тенісистки бурхливо відреагували на це повідомлення.

    Зазначимо, що в рейтингу WTA російських тенісисток немає ні в першій п'ятірці, ні в першій десятці.

    Найвище місце в ньому займає росіянка Світлана Кузнєцова - у неї 14-й рядок.

    Тим часом найкраща тенісистка України Еліна Світоліна на початку року піднялася з шостої на четверту сходинку в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

    Якщо на Australian Open Світоліна добереться до півфіналу, вона зможе претендувати на перший рядок.

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    Джерело: trust.ua

    теніс Еліна Світоліна
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