Сайт Australian Open приписав Світоліній громадянство РФ
- Сьогодні, 16:55
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Фанати української тенісистки бурхливо відреагували на це повідомлення
Офіційний сайт Australian Open припустився грубої помилки щодо першої ракетки України і четвертої ракетки світу Еліни Світоліної.
У своєму огляді ресурс назвав її росіянкою.
Фанати української тенісистки бурхливо відреагували на це повідомлення.
Зазначимо, що в рейтингу WTA російських тенісисток немає ні в першій п'ятірці, ні в першій десятці.
Найвище місце в ньому займає росіянка Світлана Кузнєцова - у неї 14-й рядок.
Тим часом найкраща тенісистка України Еліна Світоліна на початку року піднялася з шостої на четверту сходинку в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Якщо на Australian Open Світоліна добереться до півфіналу, вона зможе претендувати на перший рядок.
Джерело: trust.ua