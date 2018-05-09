Селезньов, Ярмоленко, Коноплянка і ще п'ять легіонерів викликані в збірну України

Шевченко викликав вісім легіонерів на найближчий збір національної команди.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав на найближчий збір головної команди країни вісьмох гравців, які виступають в іноземних чемпіонатах. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України. Виклики вже отримали Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Андрій Ярмоленко («Боруссія» Д, Німеччина),



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Андрій Шевченко. Фото: ФФУ

Шевченко викликав вісім легіонерів на найближчий збір національної команди.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав на найближчий збір головної команди країни вісьмох гравців, які виступають в іноземних чемпіонатах.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Виклики вже отримали Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Андрій Ярмоленко («Боруссія» Д, Німеччина), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Едуард Соболь («Славія», Чехія), Руслан Маліновський («Генк», Бельгія), Роман Яремчук («Гент», Бельгія), Артем Кравець («Кайсеріспор», Туреччина) та Євген Селезньов («Акхісар Беледієспор», Туреччина).

Варто відзначити повернення до лав національної команди Андрія Ярмоленка, який пропустив минулий збір через травму, та Євгена Селезньова, який востаннє отримував виклик до збірної рівно рік тому — на червневий матч проти Фінляндії.

Нагадаємо, що, згідно з регламентом ФІФА, запрошення футболістам з іноземних чемпіонатів на збір національної команди було відправлено заздалегідь.

Повний список гравців, викликаних на збір, буде оголошено пізніше.