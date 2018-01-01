Сергій Ребров покине пост тренера «Аль-Ахлі»
- Сьогодні, 17:14
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Сергій Ребров тренує свій клуб. Фото: Tribuna
На початку наступного тижня новий фахівець підпише контракт з «Аль-Ахлі»
«Аль-Ахлі», який наразі очолює українець Сергій Ребров, запросив Віктора Піцурке на пост головного тренера команди.
Про це повідомляє видання fanatik.ro.
Під керівництвом Сергія Реброва «Аль-Ахлі» займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, відстаючи від лідера чемпіонату на 4 очки.
Зазначимо, що Піцурке вже працював в Саудівській Аравії з «Аль-Іттіхад».
Очікується, що на початку наступного тижня румунський фахівець підпише контракт з «Аль-Ахлі».