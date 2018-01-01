Сергій Ребров покине пост тренера «Аль-Ахлі»

На початку наступного тижня новий фахівець підпише контракт з «Аль-Ахлі»

«Аль-Ахлі», який наразі очолює українець Сергій Ребров, запросив Віктора Піцурке на пост головного тренера команди. Про це повідомляє видання fanatik.ro. Під керівництвом Сергія Реброва «Аль-Ахлі» займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, відстаючи від лідера чемпіонату на 4 очки. Зазначимо, що