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    Сергій Ребров покине пост тренера «Аль-Ахлі»

    На початку наступного тижня новий фахівець підпише контракт з «Аль-Ахлі»
    «Аль-Ахлі», який наразі очолює українець Сергій Ребров, запросив Віктора Піцурке на пост головного тренера команди. Про це повідомляє видання fanatik.ro. Під керівництвом Сергія Реброва «Аль-Ахлі» займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, відстаючи від лідера чемпіонату на 4 очки. Зазначимо, що
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    Сергій Ребров тренує свій клуб. Фото: Tribuna <p></p>
    Сергій Ребров тренує свій клуб. Фото: Tribuna

    На початку наступного тижня новий фахівець підпише контракт з «Аль-Ахлі»

    «Аль-Ахлі», який наразі очолює українець Сергій Ребров, запросив Віктора Піцурке на пост головного тренера команди.

    Про це повідомляє видання fanatik.ro.

    Під керівництвом Сергія Реброва «Аль-Ахлі» займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, відстаючи від лідера чемпіонату на 4 очки.

    Зазначимо, що Піцурке вже працював в Саудівській Аравії з «Аль-Іттіхад».

    Очікується, що на початку наступного тижня румунський фахівець підпише контракт з «Аль-Ахлі».

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