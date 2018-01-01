  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Шахов забив свій перший гол у чемпіонаті Греції (відео)

    М'яч виявився переможним для його команди та повернув на перше місце у таблиці
    Євген Шахов продовжує вдалі виступи у складі свого клубу – ПАОКа із Салонік – у Греції. Цього разу у матчі 21-го туру у понеділок, 12 лютого, ПАОК вдома розгромив «Ларису» з рахунком 3:0. Український атакувальний півзахисник відкрив рахунок на 12-й хвилині зустрічі, скориставшись передачею Прийовича та переправивши
    • Сьогодні, 21:27
    • Розсилка
    Євген Шахов. Фото ФК ПАОК
    Євген Шахов. Фото ФК ПАОК

    М'яч виявився переможним для його команди та повернув на перше місце у таблиці

    Євген Шахов продовжує вдалі виступи у складі свого клубу – ПАОКа із Салонік – у Греції.

    Цього разу у матчі 21-го туру у понеділок, 12 лютого, ПАОК вдома розгромив «Ларису» з рахунком 3:0.

    Український атакувальний півзахисник відкрив рахунок на 12-й хвилині зустрічі, скориставшись передачею Прийовича та переправивши м’яч у ворота з кількох метрів.

    Це – перший гол Шахова у чемпіонаті Греції. До цього він забив тільки у Кубку цієї країни.

    Наприкінці першого тайму ПАОК подвоїв перевагу, а на початку другого забив третій м’яч у воротар гостей.

    У турнірній таблиці ПАОК повернув лідерство, яке напередодні у нього відібрав майбутній суперник «Динамо» у Лізі Європи АЕК.

    В активі колективу із Салонік 49 очок, і клуб цілком може розраховувати на боротьбу за чемпіонство.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Греція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ