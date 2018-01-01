«Шахтар» і «Динамо» - у топ-50 найдорожчих команд світу
- Сьогодні, 12:54
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Очолив рейтинг «Манчестер Сіті»
Soccerex Football Finance опублікував рейтинг топ-100 найбагатших клубів, в який потрапили українські гранди.
«Шахтар» з футбольним фінансовим індексом 0,993 і загальною вартістю гравців 108 мільйонів євро зайняв 22-е місце в рейтингу.
«Динамо» розташувалося на 41-му місці.
Футбольний фінансовий індекс киян становить 0,547, а загальна вартість гравців - 87 мільйонів євро.
Перша десятка рейтингу виглядає так:
1. «Манчестер Сіті» (футбольний фінансовий індекс 4,883; вартість гравців - 637 млн євро)
2. «Арсенал» (4,559; 592 млн євро)
3. «ПСЖ» (4,128; 485 млн євро)
4. «Гуанчжоу Евергранд» (3,423; 46 млн євро)
5. «Тоттенхем» (2,591; 463 млн євро)
6. «Реал» (2,579; 771 млн євро)
7. «Манчестер Юнайтед» (2,314; 524 млн євро)
8. «Ювентус» (2,260; 470 млн євро)
9. «Челсі» (2,073; 624 млн євро)
10. «Баварія» (2,086; 603 млн євро)
Джерело: ua.tribuna.com