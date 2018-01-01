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    «Шахтар» і «Динамо» - у топ-50 найдорожчих команд світу

    Очолив рейтинг «Манчестер Сіті»
    Soccerex Football Finance опублікував рейтинг топ-100 найбагатших клубів, в який потрапили українські гранди. «Шахтар» з футбольним фінансовим індексом 0,993 і загальною вартістю гравців 108 мільйонів євро зайняв 22-е місце в рейтингу. «Динамо» розташувалося на 41-му місці. Футбольний фінансовий індекс киян становить
    • Сьогодні, 12:54
    • Розсилка
    <span>Фото shakhtar.com</span>
    Фото shakhtar.com

    Очолив рейтинг «Манчестер Сіті»

    Soccerex Football Finance опублікував рейтинг топ-100 найбагатших клубів, в який потрапили українські гранди.

    «Шахтар» з футбольним фінансовим індексом 0,993 і загальною вартістю гравців 108 мільйонів євро зайняв 22-е місце в рейтингу.

    «Динамо» розташувалося на 41-му місці.

    Футбольний фінансовий індекс киян становить 0,547, а загальна вартість гравців - 87 мільйонів євро.

    Перша десятка рейтингу виглядає так:

    1. «Манчестер Сіті» (футбольний фінансовий індекс 4,883; вартість гравців - 637 млн євро)

    2. «Арсенал» (4,559; 592 млн євро)

    3. «ПСЖ» (4,128; 485 млн євро)

    4. «Гуанчжоу Евергранд» (3,423; 46 млн євро)

    5. «Тоттенхем» (2,591; 463 млн євро)

    6. «Реал» (2,579; 771 млн євро)

    7. «Манчестер Юнайтед» (2,314; 524 млн євро)

    8. «Ювентус» (2,260; 470 млн євро)

    9. «Челсі» (2,073; 624 млн євро)

    10. «Баварія» (2,086; 603 млн євро)

    Джерело: ua.tribuna.com

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