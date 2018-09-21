«Шахтар» підходить до зустрічі із «Чорноморцем» без трьох виконавців



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Фото ФК «Шахтар»

Нем, Дентіньо й Ордець працюють індивідуально

Ігровий тиждень «гірників» завершиться у неділю, 23 вересня, домашнім матчем з «Чорноморцем».

Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Після поєдинку Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» «Шахтар» оперативно переключається на українську Прем’єр-лігу.

Ранкова сесія пройшла у полегшеному форматі. Паулу Фонсека навмисно знизив навантаження, щоб команда добре відновилася до зустрічі з «Чорноморцем».

Футболісти, які брали участь у грі з німецьким клубом, займалися у загальній групі близько 40 хвилин.

З рештою наставник додатково попрацював над тактичними побудовами.

Завершилася тренування комплексом вправ для м'язів спини і преса.

Веллінгтон Нем і Дентіньо займалися індивідуально у фітнес-центрі. Також продовжує курс реабілітації під наглядом клубних фізіотерапевтів Іван Ордець.

Матч 9-го туру чемпіонату України «Шахтар» - «Чорноморець» відбудеться 23 вересня на ОСК «Металіст» у Харкові. Початок о 17:00.