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    «Шахтар» підходить до зустрічі із «Чорноморцем» без трьох виконавців

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    Фото ФК &laquo;Шахтар&raquo; - «Шахтар» підходить до зустрічі із «Чорноморцем» без трьох виконавців
    Фото ФК «Шахтар»

    Нем, Дентіньо й Ордець працюють індивідуально

    Ігровий тиждень «гірників» завершиться у неділю, 23 вересня, домашнім матчем з «Чорноморцем».

    Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

    Після поєдинку Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» «Шахтар» оперативно переключається на українську Прем’єр-лігу.

    Ранкова сесія пройшла у полегшеному форматі. Паулу Фонсека навмисно знизив навантаження, щоб команда добре відновилася до зустрічі з «Чорноморцем».

    Футболісти, які брали участь у грі з німецьким клубом, займалися у загальній групі близько 40 хвилин.

    З рештою наставник додатково попрацював над тактичними побудовами.

    Завершилася тренування комплексом вправ для м'язів спини і преса.

    Веллінгтон Нем і Дентіньо займалися індивідуально у фітнес-центрі. Також продовжує курс реабілітації під наглядом клубних фізіотерапевтів Іван Ордець.

    Матч 9-го туру чемпіонату України «Шахтар» - «Чорноморець» відбудеться 23 вересня на ОСК «Металіст» у Харкові. Початок о 17:00.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар» Паулу Фонсека Прем’єр-ліга ФК Чорноморець
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