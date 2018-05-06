«Шахтар» підпише угоду ще з одним бразильцем в середині червня

Трансфер відбудеться незабаром після старту Чемпіонату світу-2018

«Шахтар» підпише центрального півзахисника «Корінтіанса» Майкона в середині червня. «Шахтар» торгує Майкона з зими, а в кінці квітня виплатив перший транш «Корінтіансу» в розмірі 3,3 мільйона євро. За інформацією UOL Esporte, ще стільки ж «гірники» виплатять в середині червня після



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Майкон. Фото: Getty Images

Трансфер відбудеться незабаром після старту Чемпіонату світу-2018

«Шахтар» підпише центрального півзахисника «Корінтіанса» Майкона в середині червня.

«Шахтар» торгує Майкона з зими, а в кінці квітня виплатив перший транш «Корінтіансу» в розмірі 3,3 мільйона євро.

За інформацією UOL Esporte, ще стільки ж «гірники» виплатять в середині червня після того, як гравець пройде медогляд і буде представлений в якості гравця «Шахтаря».

Трансфер відбудеться незабаром після старту чемпіонату світу-2018 - в той період в бразильській першості якраз буде місячна перерва.

Видання також додає, що в угоді «Шахтаря» з «Корінтіансом» прописане повернення вже сплачених 3 мільйонів євро, якщо Майкон провалить медогляд. Але ймовірність такого розвитку подій мала.

Відомо, що з 6 мільйонів євро, які заплатить «Шахтар», 80% дістануться «Корінтіансу», а ще 20% - приватним особам, яким належать частина прав на гравця.

20-річний Майкон в поточному сезоні зіграв за «Корінтіанс» 14 матчів (1 гол) в чемпіонаті штату і ще 2 матчі в Серії А.

Джерело: sportarena.com