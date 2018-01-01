«Шахтар» проведе три матчі на зимовому зборі в ОАЕ

Одна з команд суперниць «Шахтаря» - «Славія», в складі якої грають Едуард Соболь і Руслан Ротань

Донецький «Шахтар» зіграє 3 контрольні матчі на другому зимовому зборі в ОАЕ. «Гірники» братимуть участь у турнірі Dubai International Cup 2018, інформує офіційний сайт «Шахтаря». 30 січня підопічні Паулу Фонсека зустрінуться з «Копенгагеном». У минулому сезоні столичний клуб в 12-й раз став



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«Шахтар» на зборах. Фото: ФК Шахтар

Одна з команд суперниць «Шахтаря» - «Славія», в складі якої грають Едуард Соболь і Руслан Ротань

Донецький «Шахтар» зіграє 3 контрольні матчі на другому зимовому зборі в ОАЕ.

«Гірники» братимуть участь у турнірі Dubai International Cup 2018, інформує офіційний сайт «Шахтаря».

30 січня підопічні Паулу Фонсека зустрінуться з «Копенгагеном». У минулому сезоні столичний клуб в 12-й раз став чемпіоном Данії, а зараз йде шостим з 18-очковим відставанням від лідера «Мідтьюлландом».

2 лютого «оранжево-чорних» чекає протистояння зі «Славією», в складі якої грають Едуард Соболь і Руслан Ротань. Празька команда виступала в Лізі Європи, займають друге місце в елітній лізі Чехії і в грудні змінили головного тренера: замість Ярослава Шілгави пост зайняв Індржих Трпішовскі.

А 7 лютого суперником «Шахтаря» буде АІК. Сезон в Швеції завершився в листопаді: клуб з Сольни, нині є районом Стокгольма, другий рік поспіль виявляється віце-чемпіоном (слідом за переможцем ліги «Мальме»).

Нагадаємо, перший збір донеччани проведуть у Туреччині з 15 по 24 січня, а 27 січня стартує етап в Дубаї.