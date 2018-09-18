«Шахтар» стартує у Лізі чемпіонів матчем проти «Гоффенгайму». Анонс зустрічі



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Фото ФК «Шахтар»

У першому турі групового етапу Ліги чемпіонів «гірники» зіграють з німецьким клубом

«Шахтар» в 13-й раз стартує у груповому етапі Ліги чемпіонів.

У минулому році підопічні Паулу Фонсека вдало виступили у квартеті з «Манчестер Сіті», «Наполі» та «Феєнордом» і вийшли у плей-офф турніру.

Переможна серія «гірників» у Лізі чемпіонів у Харкові триває чотири матчі, інформує офіційний сайт клубу.

У новому сезоні жереб знову звів чемпіона України із «Сіті», а з «Гоффенгаймом» і «Ліоном» клуб зустрінеться вперше.

Зазначається, що ніколи раніше домашній поєдинок «помаранчево-чорних» у Лізі чемпіонів не починався так рано – о 19:55 за Києвом (у середу, 19 вересня).

У минулому сезоні «Гоффенгайм» вперше у своїй історії став бронзовим призером Бундесліги і безпосередньо потрапив у груповий етап Ліги чемпіонів.

Це – сьомий єврокубковий суперник «гірників» з Німеччини після дортмундської «Боруссії», «Шальке», «Штутгарта», «Вердера», «Баєра» та «Баварії».

Підопічні Юліана Нагельсманна стартували у чемпіонаті Німеччини з виїзної поразки від «Баварії» (1:3). У другому турі «синьо-білі» на своєму полі з дзеркальним рахунком взяли гору над «Фрайбургом», а 15 вересня у Дюссельдорфі поступилися «Фортуні» (1:2).

Нападник Адам Солої входить до числа кращих бомбардирів Бундесліги (три м'ячі). На сьогодні «Гоффенгайм» – друга команда ліги за кількістю ударів (45), причому майже половина з них наноситься з-за штрафної.