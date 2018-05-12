«Шальке» разом з Коноплянкою обіграв «Айнтрахт» в заключному турі Бундесліги
- Сьогодні, 19:52
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Турнірне становище «Шальке» в Бундеслізі ці 3 очки не змінили
«Шальке», в основному складі якого вийшов українець Євген Коноплянка, мінімально обіграв «Айнтрахт» (1:0) в заключному 34-му турі Бундесліги.
Українець провів на полі 57 хвилин, після чого був замінений на Абдулу Баба.
Єдиний гол у матчі був забитий на 26-й хвилині поєдинку. Гвідо Бургшталлер вразив ворота франкфуртців після передачі Даніеля Каліджурі.
Незважаючи на перемогу, турнірне становище «Шальке» в Бундеслізі ці 3 очки не змінили. Гельзенкірхенці достроково забезпечили собі 2-е місце в турнірній таблиці. А ось «Айнтрахт» пропустив на 7-е місце «Штутгарт», який отримує право на участь в Лізі Європи.
Втім, якщо «Айнтрахт» обіграє в фіналі Кубка Німеччини «Баварію», то саме він буде брати участь в Лізі Європи, причому з групової стадії.
Чемпіонат Німеччини. Бундесліга
34-ий тур
«Шальке» - «Айнтрахт» - 1:0
Гол: Бургшталлер(26)
Джерело: sportarena.com