  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Шальке» разом з Коноплянкою обіграв «Айнтрахт» в заключному турі Бундесліги

    • Сьогодні, 19:52
    • Розсилка
    Євген Коноплянка. Фото: Getty Images
    Євген Коноплянка. Фото: Getty Images

    Турнірне становище «Шальке» в Бундеслізі ці 3 очки не змінили

    «Шальке», в основному складі якого вийшов українець Євген Коноплянка, мінімально обіграв «Айнтрахт» (1:0) в заключному 34-му турі Бундесліги.

    Українець провів на полі 57 хвилин, після чого був замінений на Абдулу Баба.

    Єдиний гол у матчі був забитий на 26-й хвилині поєдинку. Гвідо Бургшталлер вразив ворота франкфуртців після передачі Даніеля Каліджурі.

    Незважаючи на перемогу, турнірне становище «Шальке» в Бундеслізі ці 3 очки не змінили. Гельзенкірхенці достроково забезпечили собі 2-е місце в турнірній таблиці. А ось «Айнтрахт» пропустив на 7-е місце «Штутгарт», який отримує право на участь в Лізі Європи.

    Втім, якщо «Айнтрахт» обіграє в фіналі Кубка Німеччини «Баварію», то саме він буде брати участь в Лізі Європи, причому з групової стадії.

    Чемпіонат Німеччини. Бундесліга

    34-ий тур

    «Шальке» - «Айнтрахт» - 1:0

    Гол: Бургшталлер(26)

    Джерело: sportarena.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Євген Коноплянка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ