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    «Шальке» з Коноплянкою полетить на турне в Китай

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    Євген Коноплянка. Фото: ФК Шальке - «Шальке» з Коноплянкою полетить на турне в Китай
    Євген Коноплянка. Фото: ФК Шальке

    Команда базуватиметься в Пекіні і у неї заплановані 2 спаринги

    «Шальке» проведе передсезонні збори в Китаї, де зіграє 2 товариські матчі.

    На офіційному сайті Бундесліги повідомляється, що «Шальке», за який виступає Євген Коноплянка, проведе збори в Китаї.

    Команда базуватиметься в Пекіні і у неї заплановані 2 спаринги.

    Перший з них 5 липня проти «Саутгемптона», другий – 11 липня з місцевим «Хебей Чайна Форчун».

    «Кобальтові» за підсумками сезону 2017/2018 посіли 2 місце в турнірній таблиці чемпіонату і пробились у груповий етап Ліги чемпіонів.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Китай Євген Коноплянка
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