«Шальке» з Коноплянкою полетить на турне в Китай

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Євген Коноплянка. Фото: ФК Шальке

Команда базуватиметься в Пекіні і у неї заплановані 2 спаринги

«Шальке» проведе передсезонні збори в Китаї, де зіграє 2 товариські матчі.

На офіційному сайті Бундесліги повідомляється, що «Шальке», за який виступає Євген Коноплянка, проведе збори в Китаї.

Команда базуватиметься в Пекіні і у неї заплановані 2 спаринги.

Перший з них 5 липня проти «Саутгемптона», другий – 11 липня з місцевим «Хебей Чайна Форчун».

«Кобальтові» за підсумками сезону 2017/2018 посіли 2 місце в турнірній таблиці чемпіонату і пробились у груповий етап Ліги чемпіонів.