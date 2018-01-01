Ще двоє українців стали учасниками Чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні

У Стамбулі Віталій Бутрим та Анна Рижикова на 400-метрівці вклалися у встановлений міжнародною федерацією час

Завершився відбір на головний старт зимового сезону – чемпіонат світу у приміщенні, який 1-4 березня відбудеться у Бірмінгемі (Велика Британія). Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України. В останній тиждень терміну, що ІААФ відвела на виконання нормативів, перелік українських атлетів, яким вони підкорилися, поповнився



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У Стамбулі Віталій Бутрим та Анна Рижикова на 400-метрівці вклалися у встановлений міжнародною федерацією час

Завершився відбір на головний старт зимового сезону – чемпіонат світу у приміщенні, який 1-4 березня відбудеться у Бірмінгемі (Велика Британія).

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.



В останній тиждень терміну, що ІААФ відвела на виконання нормативів, перелік українських атлетів, яким вони підкорилися, поповнився двома прізвищами.

У Стамбулі Віталій Бутрим та Анна Рижикова на 400-метрівці вклалися у встановлений міжнародною федерацією час.

Таким чином, з нормативами маємо 11 атлетів ( двоє чоловіків, дев'ять жінок).

Ще декілька атлетів мають шанс потрапляння на світову першість за добиранням ІААФ.



Окрім цього, кожна країна може виставити на чемпіонаті світу команди на змагання естафет 4х400 метрів (до шести атлетів включно у чоловіків та жінок).



Зазначимо, що в кожній дисципліні одну країну може представляти не більше двох атлетів.