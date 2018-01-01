  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Ще двоє українців стали учасниками Чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні

    У Стамбулі Віталій Бутрим та Анна Рижикова на 400-метрівці вклалися у встановлений міжнародною федерацією час
    Завершився відбір на головний старт зимового сезону – чемпіонат світу у приміщенні, який 1-4 березня відбудеться у Бірмінгемі (Велика Британія). Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України. В останній тиждень терміну, що ІААФ відвела на виконання нормативів, перелік українських атлетів, яким вони підкорилися, поповнився
    • Сьогодні, 11:54
    • Розсилка

    У Стамбулі Віталій Бутрим та Анна Рижикова на 400-метрівці вклалися у встановлений міжнародною федерацією час

    Завершився відбір на головний старт зимового сезону – чемпіонат світу у приміщенні, який 1-4 березня відбудеться у Бірмінгемі (Велика Британія).

    Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

    В останній тиждень терміну, що ІААФ відвела на виконання нормативів, перелік українських атлетів, яким вони підкорилися, поповнився двома прізвищами.

    У Стамбулі Віталій Бутрим та Анна Рижикова на 400-метрівці вклалися у встановлений міжнародною федерацією час.

    Таким чином, з нормативами маємо 11 атлетів ( двоє чоловіків, дев'ять жінок).

    Ще декілька атлетів мають шанс потрапляння на світову першість за добиранням ІААФ.

    Окрім цього, кожна країна може виставити на чемпіонаті світу команди на змагання естафет 4х400 метрів (до шести атлетів включно у чоловіків та жінок).

    Зазначимо, що в кожній дисципліні одну країну може представляти не більше двох атлетів.

    .jpg_95

    чоловіки


    .jpg_96

    жінки
    чемпіонат світу ІААФ легка атлетика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ