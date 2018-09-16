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    Шевченко прокоментував можливу натуралізацію Жуніора Мораеса

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    Фото взяте з ресурсу dynamomania.com - Шевченко прокоментував можливу натуралізацію Жуніора Мораеса
    Фото взяте з ресурсу dynamomania.com

    Головний тренер збірної України заперечив чутки щодо того, що він нібито пропонував Мораесу натуралізацію

    Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, що ніколи не пропонував Жуніор Мораес натуралізацію.

    - Я ніколи і нікому не пропоную натуралізацію, це не у моїй компетенції. Хочу сказати раз - і назавжди: працюю тільки з тими футболістами, які мають український паспорт. Якщо людина хоче змінити громадянство і має на це всі підстави - прекрасно. Це його особиста справа.

    - Але ви б не відмовилися зараз від такого форварда?

    - Не хочу розмірковувати про це навіть гіпотетично. Зараз у мене є ті футболісти, які є. Ось якщо Мораес стане українцем, тоді і можна буде щось говорити.

    Для всіх кандидатів до національної збірної у нас одна умова - показувати хорошу гру протягом певного періоду часу. Для мене всі українці перебувають в однакових умовах, - сказав Шевченко.

    Раніше Жуніор Мораес говорив, що зустрічався з Шевченком аби обговорити питання натуралізації.

    Джерело: Tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко
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