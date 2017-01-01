Шевченко, Ярмоленко та Коноплянка анонсували набір волонтерів на фінал Ліги чемпіонів (відео)

Тренер збірної України зауважив, що це – унікальний шанс показати світу гостинність країни

У четвер, 23 листопада, стартувала програма з набору волонтерів для допомоги в організації найпрестижніших клубних змагань Європи – фіналів Ліги Чемпіонів 2018 року, які пройдуть у травні 2018 року у Києві. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України. Для організації цих заходів будуть залучені 550 волонтерів у 18-ти



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Євген Коноплянка. Фото ФФУ

Тренер збірної України зауважив, що це – унікальний шанс показати світу гостинність країни

У четвер, 23 листопада, стартувала програма з набору волонтерів для допомоги в організації найпрестижніших клубних змагань Європи – фіналів Ліги Чемпіонів 2018 року, які пройдуть у травні 2018 року у Києві.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Для організації цих заходів будуть залучені 550 волонтерів у 18-ти напрямках підготовки. Волонтером може стати будь-яка повнолітня людина незалежно від статі, національності чи фізичних можливостей.

Особливий фокус під час відбору кандидатів приділяється професіональним навичкам, особистим якостям і знанням англійської й інших іноземних мов.

Кандидата, який успішно пройде процес відбору, очікує визначення локації, де він буде задіяний протягом вищевказаних заходів, попередній інструктаж та спеціальні тренування.

Подати заявку на участь можна лише через офіційний сайт волонтерської програми.

Зауважимо, що анонсували програму з набору волонтерів головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, а також гравці Євген Коноплянка, Андрій Ярмоленко й Андрій П'ятов.

Зокрема, наставник сказав, що це – унікальний шанс показати світу гостинність України.