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    Шпигун тренера Б'єлси випивав в пабах з фанатами суперників «Лідса», щоб добути інформацію

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    Марсело Б'єлса - Шпигун тренера Б'єлси випивав в пабах з фанатами суперників «Лідса», щоб добути інформацію
    Марсело Б'єлса

    Стали відомі деталі шпигунської операції, яку вигадав головний тренер «Лідса» Марсело Б'єлса в цьому сезоні

    20-річний стажер, якого привів в клуб 63-річний аргентинець, не тільки шпигував за командами-суперниками «Лідса», а й вів роботу в містах перед матчами Чемпіоншипа.

    По ходу сезону стажер на 24 години відправлявся в місто, де базується майбутній суперник «Лідса». Він спілкувався з жителями, читав місцеву пресу і навіть випивав в пабах з фанатами клубу.

    Все це робилося для того, щоб вивчити кожен аспект, що стосується суперника «Лідса».

    Нагадаємо, що про шпигунство з боку «Лідса» стало відомо, коли стажера спіймали на базі «Дербі Каунті» перед січневим матчем Чемпіоншипа. Він стежив за тренуванням команди за допомогою бінокля. Це була ініціатива Б'єлси, а не клубу.

    Джерело: Sports.ru

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