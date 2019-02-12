Шпигун тренера Б'єлси випивав в пабах з фанатами суперників «Лідса», щоб добути інформацію



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Марсело Б'єлса

Стали відомі деталі шпигунської операції, яку вигадав головний тренер «Лідса» Марсело Б'єлса в цьому сезоні

20-річний стажер, якого привів в клуб 63-річний аргентинець, не тільки шпигував за командами-суперниками «Лідса», а й вів роботу в містах перед матчами Чемпіоншипа.

По ходу сезону стажер на 24 години відправлявся в місто, де базується майбутній суперник «Лідса». Він спілкувався з жителями, читав місцеву пресу і навіть випивав в пабах з фанатами клубу.

Все це робилося для того, щоб вивчити кожен аспект, що стосується суперника «Лідса».

Нагадаємо, що про шпигунство з боку «Лідса» стало відомо, коли стажера спіймали на базі «Дербі Каунті» перед січневим матчем Чемпіоншипа. Він стежив за тренуванням команди за допомогою бінокля. Це була ініціатива Б'єлси, а не клубу.

Джерело: Sports.ru