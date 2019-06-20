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    Срна повернувся в «Шахтар» - офіційно

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    Даріо Срна - Срна повернувся в «Шахтар» - офіційно
    Даріо Срна
    ТСН

    «Гірники» підтвердили повернення колишнього капітана

    Колишній капітан «Шахтаря» Даріо Срна повернувся до донецького клубу. Про це повідомляє прес-служба «гірників».

    37-річний хорватський захисник завершив ігрову кар’єру та працюватиме в тренерському штабі португальця Луїша Каштру.

    Завтра, 21 червня, «Шахтар» проведе презентацію нового тренера, участь у якій візьме і Срна.

    За «Шахтар» хорват виступав з 2003 по 2018 рік.  Залишив клуб після виявлення позитивної проби на допінг.

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