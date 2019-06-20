Срна повернувся в «Шахтар» - офіційно
Даріо Срна
ТСН
«Гірники» підтвердили повернення колишнього капітана
Колишній капітан «Шахтаря» Даріо Срна повернувся до донецького клубу. Про це повідомляє прес-служба «гірників».
37-річний хорватський захисник завершив ігрову кар’єру та працюватиме в тренерському штабі португальця Луїша Каштру.
Завтра, 21 червня, «Шахтар» проведе презентацію нового тренера, участь у якій візьме і Срна.
За «Шахтар» хорват виступав з 2003 по 2018 рік. Залишив клуб після виявлення позитивної проби на допінг.