Стаховський поступився у парному фіналі тенісного турніру в Чехії

На цьому ж турнірі українець поступився в першому раунді одиночного розряду

Український тенісист Сергій Стаховський і чех Лукаш Росол програли в фіналі турніру серії ATP Challenger в чеській Остраві. Українсько-чеській парі не вдалося завоювати трофей чемпіонів у протистоянні з четвертими ракетки турніру, дуетом Аттіла Балаж (Угорщина) / Гонсало Олівейра (Португалія): 0-6, 5-7. Поступившись з «бубликом»



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Сергій Стаховський і Лукаш Росол. Фото: btu.org.ua

На цьому ж турнірі українець поступився в першому раунді одиночного розряду

Український тенісист Сергій Стаховський і чех Лукаш Росол програли в фіналі турніру серії ATP Challenger в чеській Остраві.

Українсько-чеській парі не вдалося завоювати трофей чемпіонів у протистоянні з четвертими ракетки турніру, дуетом Аттіла Балаж (Угорщина) / Гонсало Олівейра (Португалія): 0-6, 5-7.

Поступившись з «бубликом» перший сет, Стаховський і Росол зуміли повернутися в гру в другій партії, коли зрівняли рахунок з 1-3. У десятому геймі у Сергія і Лукаша був сетбол на подачі суперників, який реалізувати не вдалося. Виконавши брейк уже в наступному геймі, Балаж і Олівейра відіграли чотири брейкпоінта, і в результаті виграти поєдинок.

У минулому році Сергій Стаховський став чемпіоном в парному розряді на змаганнях ATP Challenger в Карші і Сеговії.

Prosperita Open – 2018 з тенісу

ATP Challenger Tour

Чоловічий тенісний турнір в Остраві, Чехія

Призовий фонд: €64,000+H

Фінал (парний розряд)

Сергій Стаховський (Україна) / Лукаш Росол (Чехія) - Аттіла Балаж (Угорщина) / Гонсало Олівейра (Португалія) 0:6, 5:7