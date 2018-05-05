Стаховський поступився у парному фіналі тенісного турніру в Чехії
- Сьогодні, 16:37
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На цьому ж турнірі українець поступився в першому раунді одиночного розряду
Український тенісист Сергій Стаховський і чех Лукаш Росол програли в фіналі турніру серії ATP Challenger в чеській Остраві.
Українсько-чеській парі не вдалося завоювати трофей чемпіонів у протистоянні з четвертими ракетки турніру, дуетом Аттіла Балаж (Угорщина) / Гонсало Олівейра (Португалія): 0-6, 5-7.
Поступившись з «бубликом» перший сет, Стаховський і Росол зуміли повернутися в гру в другій партії, коли зрівняли рахунок з 1-3. У десятому геймі у Сергія і Лукаша був сетбол на подачі суперників, який реалізувати не вдалося. Виконавши брейк уже в наступному геймі, Балаж і Олівейра відіграли чотири брейкпоінта, і в результаті виграти поєдинок.
У минулому році Сергій Стаховський став чемпіоном в парному розряді на змаганнях ATP Challenger в Карші і Сеговії.
Prosperita Open – 2018 з тенісу
ATP Challenger Tour
Чоловічий тенісний турнір в Остраві, Чехія
Призовий фонд: €64,000+H
Фінал (парний розряд)
Сергій Стаховський (Україна) / Лукаш Росол (Чехія) - Аттіла Балаж (Угорщина) / Гонсало Олівейра (Португалія) 0:6, 5:7