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    Стаховський вийшов до другого кола на турнірі в Іспанії

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    Сергій Стаховський. Фото EPA - Стаховський вийшов до другого кола на турнірі в Іспанії
    Сергій Стаховський. Фото EPA

    Сергій з перемоги стартував на «челленджері» у Мальорці

    По ходу першого сету українець поступався 1:4, але потім виграв п'ять геймів поспіль.

    Суперники провели другу партію без брейкпойнтів, а на тай-брейку у лідери вийшов Гомес – 5:0.

    Три сетболи було у представника Еквадору, але жодним він не скористався.

    Поступаючись 3:6, Стаховський виграв п'ять очок поспіль та оформив путівку до другого раунду.

    Сергій ще вийде на корт у парному матчі разом з австралійцем Меттом Рідом.

    Rafa Nadal Open Banc Sabadell – 2018

    ATP Challenger Tour

    Жіночий тенісний турнір у Мальорці, Іспанія

    Призовий фонд: €43,000

    Перше коло

    Сергій Стаховський (Україна) – Еміліо Гомес (Еквадор, WC) – 6:4, 7:6(6)

    Джерело: btu.org.ua

    Сергій Стаховський теніс Іспанія
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