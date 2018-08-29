Стаховський вийшов до другого кола на турнірі в Іспанії
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Розсилка
Сергій Стаховський. Фото EPA
Сергій з перемоги стартував на «челленджері» у Мальорці
По ходу першого сету українець поступався 1:4, але потім виграв п'ять геймів поспіль.
Суперники провели другу партію без брейкпойнтів, а на тай-брейку у лідери вийшов Гомес – 5:0.
Три сетболи було у представника Еквадору, але жодним він не скористався.
Поступаючись 3:6, Стаховський виграв п'ять очок поспіль та оформив путівку до другого раунду.
Сергій ще вийде на корт у парному матчі разом з австралійцем Меттом Рідом.
Rafa Nadal Open Banc Sabadell – 2018
ATP Challenger Tour
Жіночий тенісний турнір у Мальорці, Іспанія
Призовий фонд: €43,000
Перше коло
Сергій Стаховський (Україна) – Еміліо Гомес (Еквадор, WC) – 6:4, 7:6(6)
Джерело: btu.org.ua