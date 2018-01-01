Стала відома заявка «Роми» на матч Ліги чемпіонів проти «Шахтаря»
- Сьогодні, 18:40
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Наставник римлян взяв у Харків 21 гравця
Делегація «Роми» 19 лютого прибуде до Харкова на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Шахтаря».
Наставник римлян Ейсебіо Ді Франческо взяв на матч 21 гравця.
Проти «Шахтаря» матимуть шанс зіграти наступні гравці:
Воротарі: Аліссон, Лукаш Скорупськи, Андреа Романьйолі;
Захисники: Жуан Жезус, Александр Коларов, Еліо Капрадоссі, Федеріко Фасіо, Алессандро Флоренці, Бруно Перес, Костас Манолас;
Півзахисники: Раджа Наінгголан, Кевін Стротман, Лоренцо Пеллегріні, Даніеле Де Россі, Жерсон, Дієго Перотті, Дженгіз Ундер;
Форварди: Патрік Шик, Едін Джеко, Грегуар Дефрель, Стефан Ель Шаараві.
Нагадаємо, матч Шахтар - Рома відбудеться у середу, 21 лютого.
Початок о 21:45 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що «Рома» проведе в Харкові чотири дні через матч з «Шахтарем».
Джерело: Футбол 24