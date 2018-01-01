Стала відома заявка «Роми» на матч Ліги чемпіонів проти «Шахтаря»

Наставник римлян взяв у Харків 21 гравця

Делегація «Роми» 19 лютого прибуде до Харкова на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Шахтаря». Наставник римлян Ейсебіо Ді Франческо взяв на матч 21 гравця. Проти «Шахтаря» матимуть шанс зіграти наступні гравці: Воротарі: Аліссон, Лукаш Скорупськи, Андреа Романьйолі; Захисники: Жуан Жезус,