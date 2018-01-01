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    Стала відома заявка «Роми» на матч Ліги чемпіонів проти «Шахтаря»

    Наставник римлян взяв у Харків 21 гравця
    Делегація «Роми» 19 лютого прибуде до Харкова на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Шахтаря». Наставник римлян Ейсебіо Ді Франческо взяв на матч 21 гравця. Проти «Шахтаря» матимуть шанс зіграти наступні гравці: Воротарі: Аліссон, Лукаш Скорупськи, Андреа Романьйолі; Захисники: Жуан Жезус,
    • Сьогодні, 18:40
    • Розсилка
    Рома вже сьогодні прибуде до Харкова
    Рома вже сьогодні прибуде до Харкова

    Наставник римлян взяв у Харків 21 гравця

    Делегація «Роми» 19 лютого прибуде до Харкова на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Шахтаря».

    Наставник римлян Ейсебіо Ді Франческо взяв на матч 21 гравця.

    Проти «Шахтаря» матимуть шанс зіграти наступні гравці:

    Воротарі: Аліссон, Лукаш Скорупськи, Андреа Романьйолі;

    Захисники: Жуан Жезус, Александр Коларов, Еліо Капрадоссі, Федеріко Фасіо, Алессандро Флоренці, Бруно Перес, Костас Манолас;

    Півзахисники: Раджа Наінгголан, Кевін Стротман, Лоренцо Пеллегріні, Даніеле Де Россі, Жерсон, Дієго Перотті, Дженгіз Ундер;

    Форварди: Патрік Шик, Едін Джеко, Грегуар Дефрель, Стефан Ель Шаараві.

    Нагадаємо, матч Шахтар - Рома відбудеться у середу, 21 лютого.

    Початок о 21:45 за київським часом.

    Раніше повідомлялося, що «Рома» проведе в Харкові чотири дні через матч з «Шахтарем».

    Джерело: Футбол 24

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