Стали відомі суперники «Ворскли» на навчально-тренувальному зборі в Туреччині
- Сьогодні, 13:46
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Про зміни в плані зимових спарингів буде повідомлятися додатково
Незабаром головна команда «Ворскли» вийде з відпустки, й розпочнуться трудові будні, за якими спочатку так званий втягуючий період, закладання функціональної та фізичної витримки, десятки тренувань різного спрямування.
Вже 11-го січня полтавці візьмуть курс на турецьку Анталію, де заплановано традиційні для останніх років два тренувальних збори.
Стали відомі попередні дати контрольних ігор та імена деяких суперників «біло-зелених» на першому та другому етапах підготовки, інформує прес-служба полтавського клубу.
13.01. – суперник визначається
17.01. – «Спартак» (Трнава, Словаччина)
20.01. – «Ягеллонія» (Білосток, Польща)
24.01. – суперник визначається
30.01. – «Напредак» (Крушевац, Сербія)
02.02. – «Динамо» (Тбілісі, Грузія)
07.02. – «Пакш» (Угорщина)
10.02. – «Вардар» (Скоп’є, Македонія), «Жальгіріс» (Вільнюс, Литва)