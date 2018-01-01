Стали відомі суперники «Ворскли» на навчально-тренувальному зборі в Туреччині

Про зміни в плані зимових спарингів буде повідомлятися додатково

Незабаром головна команда «Ворскли» вийде з відпустки, й розпочнуться трудові будні, за якими спочатку так званий втягуючий період, закладання функціональної та фізичної витримки, десятки тренувань різного спрямування. Вже 11-го січня полтавці візьмуть курс на турецьку Анталію, де заплановано традиційні для останніх років два



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Фото: прес-служба Ворскли

Про зміни в плані зимових спарингів буде повідомлятися додатково

Незабаром головна команда «Ворскли» вийде з відпустки, й розпочнуться трудові будні, за якими спочатку так званий втягуючий період, закладання функціональної та фізичної витримки, десятки тренувань різного спрямування.

Вже 11-го січня полтавці візьмуть курс на турецьку Анталію, де заплановано традиційні для останніх років два тренувальних збори.

Стали відомі попередні дати контрольних ігор та імена деяких суперників «біло-зелених» на першому та другому етапах підготовки, інформує прес-служба полтавського клубу.

13.01. – суперник визначається

17.01. – «Спартак» (Трнава, Словаччина)

20.01. – «Ягеллонія» (Білосток, Польща)

24.01. – суперник визначається

30.01. – «Напредак» (Крушевац, Сербія)

02.02. – «Динамо» (Тбілісі, Грузія)

07.02. – «Пакш» (Угорщина)

10.02. – «Вардар» (Скоп’є, Македонія), «Жальгіріс» (Вільнюс, Литва)