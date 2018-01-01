Стали відомі умови можливого переходу Майкона в «Шахтар»

«Шахтар» готовий заплатити за Майкона 6 мільйонів євро

Півзахисник «Корінтіанса» Майкон все ще може виявитися в «Шахтарі». «Гірники» все ще цікавляться можливістю підписання 20-річного таланта, стверджує UOL Esporte. Однак рішення про ймовірну його продажу буде прийматися новообраним президентом «Корінтіанса». При цьому вибори керівника клубу пройдуть



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Майкон. Фото: ФК Локомотив

«Шахтар» готовий заплатити за Майкона 6 мільйонів євро

Півзахисник «Корінтіанса» Майкон все ще може виявитися в «Шахтарі».

«Гірники» все ще цікавляться можливістю підписання 20-річного таланта, стверджує UOL Esporte.

Однак рішення про ймовірну його продажу буде прийматися новообраним президентом «Корінтіанса». При цьому вибори керівника клубу пройдуть у суботу, 3 лютого.

Раніше повідомлялося, що «Шахтар» готовий заплатити за Майкона 6 мільйонів євро, але «Корінтіанс» хоче виручити не менше 8 мільйонів.

Крім «гірників» на талановитого центрального хавбека претендують також «Наполі», «Бетіс» і «Арсенал», проте кожному з цих клубів буде непросто заявити Майкона через відсутність у нього паспорта громадянина ЄС, в той час як для «Шахтаря» такої проблеми не буде.