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    Стали відомі умови можливого переходу Майкона в «Шахтар»

    «Шахтар» готовий заплатити за Майкона 6 мільйонів євро
    Півзахисник «Корінтіанса» Майкон все ще може виявитися в «Шахтарі». «Гірники» все ще цікавляться можливістю підписання 20-річного таланта, стверджує UOL Esporte. Однак рішення про ймовірну його продажу буде прийматися новообраним президентом «Корінтіанса». При цьому вибори керівника клубу пройдуть
    • Сьогодні, 12:26
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    Майкон. Фото: ФК Локомотив
    Майкон. Фото: ФК Локомотив

    «Шахтар» готовий заплатити за Майкона 6 мільйонів євро

    Півзахисник «Корінтіанса» Майкон все ще може виявитися в «Шахтарі».

    «Гірники» все ще цікавляться можливістю підписання 20-річного таланта, стверджує UOL Esporte.

    Однак рішення про ймовірну його продажу буде прийматися новообраним президентом «Корінтіанса». При цьому вибори керівника клубу пройдуть у суботу, 3 лютого.

    Раніше повідомлялося, що «Шахтар» готовий заплатити за Майкона 6 мільйонів євро, але «Корінтіанс» хоче виручити не менше 8 мільйонів.

    Крім «гірників» на талановитого центрального хавбека претендують також «Наполі», «Бетіс» і «Арсенал», проте кожному з цих клубів буде непросто заявити Майкона через відсутність у нього паспорта громадянина ЄС, в той час як для «Шахтаря» такої проблеми не буде.

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