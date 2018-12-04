Стало відомо, хто буде резервним гонщиком Williams у 2019 році



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Ніколя Латіфі Фото: Williams F1

Цим пілотом став Ніколя Латіфі

Переможець етапів Формули-2 Ніколя Латіфі оголошений резервним гонщиком команди Ф1 Williams у 2019 році.

Цього року Ніколя Латіфі займав посаду гонщика розвитку Force India, з якою провів три дні тестів та кілька вільних практик під час Гран Прі.

Наступного сезону канадець, який посів дев’яте місце у чемпіонаті Ф2, відіграватиме важливішу роль у Williams.

Латіфі сяде за кермо нового FW42 британської стайні в один день на передсезонних тестах і проведе три тестових дні протягом сезону – один день офіційних випробувань і два дні в межах програми шинних тестів Pirelli, а також візьме участь у шести вільних практиках.

П’яте місце Латіфі, яке він посів у Формулі-2 у 2017 році, збільшило його перспективи на здобуття суперліцензії, але цього року він додав до балів суперліцензії лише чотири очки за дев’яте загальне місце.

Тепер, із 24 очками в запасі, він має закінчити наступний чемпіонат у топ-5, щоб подолати поріг у 40 очок для отримання суперліцензії.

Джерело: ua.Motorsport.com