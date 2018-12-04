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    Стало відомо, хто буде резервним гонщиком Williams у 2019 році

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    Ніколя Латіфі - Стало відомо, хто буде резервним гонщиком Williams у 2019 році
    Ніколя Латіфі
    Фото: Williams F1

    Цим пілотом став Ніколя Латіфі

    Переможець етапів Формули-2 Ніколя Латіфі оголошений резервним гонщиком команди Ф1 Williams у 2019 році.

    Цього року Ніколя Латіфі займав посаду гонщика розвитку Force India, з якою провів три дні тестів та кілька вільних практик під час Гран Прі.

    Наступного сезону канадець, який посів дев’яте місце у чемпіонаті Ф2, відіграватиме важливішу роль у Williams.

    Латіфі сяде за кермо нового FW42 британської стайні в один день на передсезонних тестах і проведе три тестових дні протягом сезону – один день офіційних випробувань і два дні в межах програми шинних тестів Pirelli, а також візьме участь у шести вільних практиках.

    П’яте місце Латіфі, яке він посів у Формулі-2 у 2017 році, збільшило його перспективи на здобуття суперліцензії, але цього року він додав до балів суперліцензії лише чотири очки за дев’яте загальне місце.

    Тепер, із 24 очками в запасі, він має закінчити наступний чемпіонат у топ-5, щоб подолати поріг у 40 очок для отримання суперліцензії.

    Джерело: ua.Motorsport.com

    Автоспорт Формула-1
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