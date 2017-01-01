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    Стало відомо, хто розсудить матчі українських клубів у заключному турі групового етапу Ліги Європи

    «Динамо» - «Партизан» розсудять поляки, а «Зорю» - «Атлетик» довірили французькій бригаді арбітрів
    Стали відомі бригади арбітрів, які у четвер, 7 грудня, працюватимуть на матчах заключного, 6-го туру групового етапу футбольної Ліги Європи УЄФА. Поєдинок «Динамо» - «Партизан» доручили обслужити польській бригаді арбітрів на чолі з Павелом Гілем. Помічниками Гіля будуть Конрад Сапела і Марцин Борковськи. Додатковими
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    «Динамо» - «Партизан» розсудять поляки, а «Зорю» - «Атлетик» довірили французькій бригаді арбітрів

    Стали відомі бригади арбітрів, які у четвер, 7 грудня, працюватимуть на матчах заключного, 6-го туру групового етапу футбольної Ліги Європи УЄФА.

    Поєдинок «Динамо» - «Партизан» доручили обслужити польській бригаді арбітрів на чолі з Павелом Гілем.

    Помічниками Гіля будуть Конрад Сапела і Марцин Борковськи.

    Додатковими помічниками призначені Ярослав Пржибуль і Пьотр Ласюк.

    Четвертий арбітр - Адам Купсік.

    Матч «Динамо» - «Партизан» відбудеться о 20:00 на НСК «Олімпійський».

    У свою чергу матч «Зоря» - «Атлетик» доручили французькій бригаді арбітрів на чолі з Рюдді Бюке.

    Його асистентами будуть Гійом Дебар і Фредерік Кано.

    Додаткові помічники - Аморі Делерю і Француа Летексьєр.

    Четвертий арбітр - Сіріл Грінгоре.

    Матч «Зоря» - «Атлетик» відбудеться о 22:05 на «Арені Львів».

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