Стало відомо, хто розсудить матчі українських клубів у заключному турі групового етапу Ліги Європи

«Динамо» - «Партизан» розсудять поляки, а «Зорю» - «Атлетик» довірили французькій бригаді арбітрів

Стали відомі бригади арбітрів, які у четвер, 7 грудня, працюватимуть на матчах заключного, 6-го туру групового етапу футбольної Ліги Європи УЄФА. Поєдинок «Динамо» - «Партизан» доручили обслужити польській бригаді арбітрів на чолі з Павелом Гілем. Помічниками Гіля будуть Конрад Сапела і Марцин Борковськи. Додатковими