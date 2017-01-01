Стало відомо, хто розсудить матчі українських клубів у заключному турі групового етапу Ліги Європи
- Сьогодні, 13:51
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«Динамо» - «Партизан» розсудять поляки, а «Зорю» - «Атлетик» довірили французькій бригаді арбітрів
Стали відомі бригади арбітрів, які у четвер, 7 грудня, працюватимуть на матчах заключного, 6-го туру групового етапу футбольної Ліги Європи УЄФА.
Поєдинок «Динамо» - «Партизан» доручили обслужити польській бригаді арбітрів на чолі з Павелом Гілем.
Помічниками Гіля будуть Конрад Сапела і Марцин Борковськи.
Додатковими помічниками призначені Ярослав Пржибуль і Пьотр Ласюк.
Четвертий арбітр - Адам Купсік.
Матч «Динамо» - «Партизан» відбудеться о 20:00 на НСК «Олімпійський».
У свою чергу матч «Зоря» - «Атлетик» доручили французькій бригаді арбітрів на чолі з Рюдді Бюке.
Його асистентами будуть Гійом Дебар і Фредерік Кано.
Додаткові помічники - Аморі Делерю і Француа Летексьєр.
Четвертий арбітр - Сіріл Грінгоре.
Матч «Зоря» - «Атлетик» відбудеться о 22:05 на «Арені Львів».