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    Стало відомо, кого визнали найкращим тренером 8-го туру Прем'єр-ліги України

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    Паулу Фонсека. Фото ФК &laquo;Шахтар&raquo; - Стало відомо, кого визнали найкращим тренером 8-го туру Прем'єр-ліги України
    Паулу Фонсека. Фото ФК «Шахтар»

    Лауреатом став наставник донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека

    Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки чергового туру української Прем’єр-ліги сезону-2018/19.

    Лауреатом став головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека, інформує офіційний сайт організації.

    Його підопічні зуміли здолати на виїзді найближчого переслідувача у вигляді ФК «Олександрія» та наростили відрив від конкурентів.

    Зазначається, що у «Шахтаря» лишається поза грою форвард Кайоде, також травмований оборонець Ордець. Інші зміни (правий фланг оборони, лівий фланг півзахисту) пояснюються ротацією.

    Свій шанс проявити себе отримали Бутко (справа у захисті) та Болбат (зліва у півзахисті). Із заміною останнього на Коваленка Тайсон вкотре безболісно перебудувався із місця центрального атакувального півзахисника на лівий край. Під кінець гри, з виходом Кривцова, «Шахтар» спокійно довів гру до потрібного результату.

    Це – п’ята поспіль перемога «Шахтаря» із загальним рахунком 15:3. Клуб найкращий і за домашніми, і за виїзними зустрічами. Демонструє найкращі показники за забитими та пропущеними м’ячами.

    Після цієї перемоги й осічки «Динамо» у матчі з «Зорею», відрив «гірників» від найближчого переслідувача складає п’ять очок, а від минулорічного віце-чемпіона – відразу сім.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар» Паулу Фонсека Прем’єр-ліга
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