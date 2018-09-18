Стало відомо, кого визнали найкращим тренером 8-го туру Прем'єр-ліги України



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Паулу Фонсека. Фото ФК «Шахтар»

Лауреатом став наставник донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки чергового туру української Прем’єр-ліги сезону-2018/19.

Лауреатом став головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека, інформує офіційний сайт організації.

Його підопічні зуміли здолати на виїзді найближчого переслідувача у вигляді ФК «Олександрія» та наростили відрив від конкурентів.

Зазначається, що у «Шахтаря» лишається поза грою форвард Кайоде, також травмований оборонець Ордець. Інші зміни (правий фланг оборони, лівий фланг півзахисту) пояснюються ротацією.

Свій шанс проявити себе отримали Бутко (справа у захисті) та Болбат (зліва у півзахисті). Із заміною останнього на Коваленка Тайсон вкотре безболісно перебудувався із місця центрального атакувального півзахисника на лівий край. Під кінець гри, з виходом Кривцова, «Шахтар» спокійно довів гру до потрібного результату.

Це – п’ята поспіль перемога «Шахтаря» із загальним рахунком 15:3. Клуб найкращий і за домашніми, і за виїзними зустрічами. Демонструє найкращі показники за забитими та пропущеними м’ячами.

Після цієї перемоги й осічки «Динамо» у матчі з «Зорею», відрив «гірників» від найближчого переслідувача складає п’ять очок, а від минулорічного віце-чемпіона – відразу сім.