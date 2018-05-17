Стало відомо, коли Професіональна футбольна ліга обиратиме нового президента

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Фото ПФЛ

Конференція організації призначена на кінець червня

Професіональна футбольна ліга оголосила про ключові дати та пункти підготовки до її роботи.

Рада ліг затвердила дату проведення чергової звітно-виборної конференції, інформує офіційний сайт ПФЛ.

Звітно-виборна Конференція ПФЛ пройде 27 червня у Будинку футболу.

Реєстрація кандидатів почнеться 3 червня. За сім днів усі вони мають надати необхідні документи, прийом яких триватиме до 10 червня.

Рішення Ради ліг щодо реєстрації кандидатів буде винесено до 12 червня, клуби отримають відповідну офіційну інформацію до 15-го числа.

Кожен клуб має право висунути свого делегата з правом голосу (не пізніше, ніж за тиждень до дати Конференції – до 20 червня). За підсумками засідання буде оголошено результати голосування та інших рішень, прийнятих делегатами.

Історія ПФЛ бере свій відлік із 1996 року. Організація отримала від ФФУ ексклюзивне право на проведення чемпіонатів Першої та Другої національних ліг та об’єднує клубів-учасників зі всієї України.