Стало відомо, скільки Ярмоленко заробляє в «Боруссії»
- Вчора, 17:44
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В «Динамо» українець заробляв більше
Стала відома інформація про заробітну плату Андрія Ярмоленка в «Боруссії» Дортмунд.
Українець заробляє в Німеччині три мільйони євро в рік після вирахування податків.
Зазначимо, що в «Динамо» вінгер національної збірної України отримував близько п'яти мільйонів.
Андрій Ярмоленко змінив Київ на Дортмунд влітку 2017-го року.
Сума угоди склала 25 мільйонів євро.
Джерело: ua-football.com