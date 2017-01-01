Стало відомо, скільки Ярмоленко заробляє в «Боруссії»

В «Динамо» українець заробляв більше

Стала відома інформація про заробітну плату Андрія Ярмоленка в «Боруссії» Дортмунд. Українець заробляє в Німеччині три мільйони євро в рік після вирахування податків. Зазначимо, що в «Динамо» вінгер національної збірної України отримував близько п'яти мільйонів. Андрій Ярмоленко змінив Київ на Дортмунд влітку 2017-го