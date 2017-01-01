  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Стало відомо, скільки Ярмоленко заробляє в «Боруссії»

    В «Динамо» українець заробляв більше
    Стала відома інформація про заробітну плату Андрія Ярмоленка в «Боруссії» Дортмунд. Українець заробляє в Німеччині три мільйони євро в рік після вирахування податків. Зазначимо, що в «Динамо» вінгер національної збірної України отримував близько п'яти мільйонів. Андрій Ярмоленко змінив Київ на Дортмунд влітку 2017-го
    • Вчора, 17:44
    • Розсилка

    В «Динамо» українець заробляв більше

    Стала відома інформація про заробітну плату Андрія Ярмоленка в «Боруссії» Дортмунд.

    Українець заробляє в Німеччині три мільйони євро в рік після вирахування податків.

    Зазначимо, що в «Динамо» вінгер національної збірної України отримував близько п'яти мільйонів.

    Андрій Ярмоленко змінив Київ на Дортмунд влітку 2017-го року.

    Сума угоди склала 25 мільйонів євро.

    Джерело: ua-football.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ