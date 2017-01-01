Стало відомо, скільки заробив Мессі за 2017-ий рік

Мессі очолив рейтинг найбагатших знаменитостей Латинської Америки

Журнал Forbes склав рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей Латинської Америки в сфері розваг. Очолив список форвард «Барселони» і збірної Аргентини Ліонель Мессі, який за 2017-ий рік заробив 80 мільйонів доларів. У п'ятірку також увійшли американський комік Луї Сі Кей (52 мільйони), колумбійська актриса Софія Вергара (41,5



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Ліонель Мессі. Фото: Getty Images

Мессі очолив рейтинг найбагатших знаменитостей Латинської Америки

Журнал Forbes склав рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей Латинської Америки в сфері розваг.

Очолив список форвард «Барселони» і збірної Аргентини Ліонель Мессі, який за 2017-ий рік заробив 80 мільйонів доларів.

У п'ятірку також увійшли американський комік Луї Сі Кей (52 мільйони), колумбійська актриса Софія Вергара (41,5 мільйона), співак з США Бруно Марс (39 мільйонів) і актриса Дженніфер Лопес (38 мільйонів).

Шостим став нападник «ПСЖ» Неймар - в 2017-му він заробив 37 мільйонів.

Джерело: ua.tribuna.com