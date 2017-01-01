  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Стало відомо, скільки заробив Мессі за 2017-ий рік

    Мессі очолив рейтинг найбагатших знаменитостей Латинської Америки
    Журнал Forbes склав рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей Латинської Америки в сфері розваг. Очолив список форвард «Барселони» і збірної Аргентини Ліонель Мессі, який за 2017-ий рік заробив 80 мільйонів доларів. У п'ятірку також увійшли американський комік Луї Сі Кей (52 мільйони), колумбійська актриса Софія Вергара (41,5
    • Сьогодні, 14:25
    • Розсилка
    Ліонель Мессі. Фото: Getty Images
    Ліонель Мессі. Фото: Getty Images

    Мессі очолив рейтинг найбагатших знаменитостей Латинської Америки

    Журнал Forbes склав рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей Латинської Америки в сфері розваг.

    Очолив список форвард «Барселони» і збірної Аргентини Ліонель Мессі, який за 2017-ий рік заробив 80 мільйонів доларів.

    У п'ятірку також увійшли американський комік Луї Сі Кей (52 мільйони), колумбійська актриса Софія Вергара (41,5 мільйона), співак з США Бруно Марс (39 мільйонів) і актриса Дженніфер Лопес (38 мільйонів).

    Шостим став нападник «ПСЖ» Неймар - в 2017-му він заробив 37 мільйонів.

    Джерело: ua.tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ рейтинг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ