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    Став відомий розширений список збірної України для підготовки на Євро-2018

    Із цього розширеного списку 14 гравців поїдуть на чемпіонат Європи
    Офіційний сайт УЄФА оприлюднив розширений список збірної України для підготовки до фінального етапу Євро-2018. Воротарі: Євген Іваняк («Ураган»), Дмитро Литвиненко («ЕРА-ПАК», Чехія), Юрій Савенко, Кирило Ципун (обидва – «Продексім»). Польові гравці: Микола Грицина, Михайло Грицина, Тарас Королишин (усі
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    Збірна України з футзалу. Фото: АФУ
    Збірна України з футзалу. Фото: АФУ

    Із цього розширеного списку 14 гравців поїдуть на чемпіонат Європи

    Офіційний сайт УЄФА оприлюднив розширений список збірної України для підготовки до фінального етапу Євро-2018.

    Воротарі: Євген Іваняк («Ураган»), Дмитро Литвиненко («ЕРА-ПАК», Чехія), Юрій Савенко, Кирило Ципун (обидва – «Продексім»).

    Польові гравці: Микола Грицина, Михайло Грицина, Тарас Королишин (усі – «Столиця», Білорусь), Микола Білоцерківець («Норильський нікель», Росія), Володимир Разуванов («Діна», Росія), Андрій Лисенко, Руслан Шеремета, Андрій Хамдамов, Олександр Педяш, Артур Подлюк (усі – «Сокіл»), Петро Шотурма, Ігор Корсун, Михайло Зварич, Андрій Цілик (усі – «Ураган»), Валерій Грицовець, Олег Єрьомін, Анатолій Мілінькій (усі – «Тита»н), Сергій Журба, Олександр Школьний (обидва – «ХІТ»), Віталій Радевич («Енергія»), Віталій Дзюба («ІнБев/НПУ»).

    Із цього розширеного списку 14 гравців поїдуть на чемпіонат Європи, який відбудеться з 31 січня до 10 лютого у Словенії. Усі матчі проходитимуть на «Арені Стожице».

    Нагадаємо, що збірна України на фінальному етапі Євро-2018 потрапила до групи С, де зіграє проти збірної Румунії (2 лютого) та збірної Португалії (4 лютого).

    Зазначимо, що збірна України провела два товариських матчі проти збірної Італії, у яких спочатку виграла, а потім програла.

    Джерело: championat.com

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