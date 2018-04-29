Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу-2018 з трейлу
- Вчора, 20:46
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Розсилка
На змагання їдуть 15 українських спортсменів
Виконавчий комітет ФЛАУ затвердив склад збірної України, яка 12 травня у Пеняголосі (Іспанія) візьме участь в чемпіонаті світу з трейлу.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.
Чоловіки
Железов Костянтин (Київ)
Картавий Володимир (Київ)
Мельник Олексій (Київ)
Онищенко Богдан (Київ)
Півень Андрій (Запорізька обл.)
Сапіга Сергій (Тернопільська обл.)
Семенюк Володимир (Київ)
Сурженко Олег (Київ)
Шипунов Валерій (Львівська обл.)
Жінки:
Боднар Дарія (Київ)
Божко Юлія (Київ)
Братасюк Христина (Київ)
Гусиніна Наталія (Київ)
Рябова Оксана (Чернігівська обл.)
Тарасова Юлія (Одеська обл.)
Керівники делегації: Костянтин Железов, Ольга Манько.