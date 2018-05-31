Став відомий стартовий склад збірної України на товариський матч з Марокко
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Андрій Ярмоленко та Андрій Шевченко. Фото: ФФУ
Сьогодні наші хлопці зіграють у жовтій формі
Стали відомі стартові склади України та Марокко на товариський матч.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Стартовий склад збірної України: 12. П’ятов, 4. Матвієнко, 28. Кривцов, 5. Бурда, 20. Караваєв, 10. Коноплянка, 22. Коваленко, 17. Зінченко, 6. Степаненко, 7. Ярмоленко, 9. Селезньов.
У запасі залишились: 1. Бойко, 2. Бутко, 8. Маліновський, 11. Марлос, 14. Соболь, 15. Лук’янчук, 16. Сидорчук, 18. Шабанов, 40. Шапаренко, 41. Бєсєдин, 99. Лунін.
Сьогодні наші хлопці зіграють у жовтій формі.
Матч проти Марокко розпочнеться о 21:00 за київським часом.