  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Став відомий стартовий склад збірної України на товариський матч з Марокко

    • Розсилка
    Андрій Ярмоленко та Андрій Шевченко. Фото: ФФУ - Став відомий стартовий склад збірної України на товариський матч з Марокко
    Андрій Ярмоленко та Андрій Шевченко. Фото: ФФУ

    Сьогодні наші хлопці зіграють у жовтій формі

    Стали відомі стартові склади України та Марокко на товариський матч.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    Стартовий склад збірної України: 12. П’ятов, 4. Матвієнко, 28. Кривцов, 5. Бурда, 20. Караваєв, 10. Коноплянка, 22. Коваленко, 17. Зінченко, 6. Степаненко, 7. Ярмоленко, 9. Селезньов.

    У запасі залишились: 1. Бойко, 2. Бутко, 8. Маліновський, 11. Марлос, 14. Соболь, 15. Лук’янчук, 16. Сидорчук, 18. Шабанов, 40. Шапаренко, 41. Бєсєдин, 99. Лунін.

    Сьогодні наші хлопці зіграють у жовтій формі.

    Матч проти Марокко розпочнеться о 21:00 за київським часом.

    .jpg_134

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Андрій Ярмоленко Олександр Зінченко Євген Коноплянка Руслан Маліновський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ