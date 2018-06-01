Студенти столичного КНТЕУ виграли чемпіонат України з футболу серед вишів

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Фото ФФУ

У фіналі «КНТЕУ-Меркурій» обіграв «Кременець-Академію»

В останній день весни у Києві визначався чемпіон України серед закладів вищої освіти.

За титул найсильнішої команди України билися київський СК «КНТЕУ-Меркурій» та ФК «Кременець-Академія», який представляє Тернопільську область, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Кияни володіли перевагою протягом першого тайму. Незадовго до перерви підопічним Олексія Яценка вдалося відкрити рахунок.

Гості активізувалися на початку другого тайму. І в одній з атак їм вдалося відігратися.

Невдовзі господарі залишилися у меншості. Команда Анатолія Антонюка мала майже півгодини на реалізацію більшості, але рахунок залишився нічийним.

За регламентом змагань, була призначена серія післяматчевих пенальті. «Кременець-Академія» мав дві нагоди схилити шальки терезів на свій бік. Але після п’яти ударів суперники мали по три промахи.

Нарешті Ігор Салтанов вивів команду КНТЕУ вперед, а її воротар виграв двобій у Богдана Слоневського.

Отже, СК «КНТЕУ-Меркурій» втретє за історію став чемпіоном України серед вишів і залишив трофей у Києві.

Бронзові нагороди виборов ФК «Тернопіль-Педуніверситет», який у грі за третє місце з рахунком 4:2 переміг львівський ЛДУФК.