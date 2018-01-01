Суперника «Динамо» по груповому етапу Ліги Європи на 10 років відсторонили від єврокубків

Причиною стали договірні матчі

Дисциплінарний комітет УЄФА прийняв рішення відсторонити албанський «Скендербеу» на найближчі 10 років. Про це повідомив у своєму Twitter албанський спортивний журналіст Ермаль Кука. Причиною такого серйозного покарання албанців стали договірні матчі, в яких команду викрили у сезоні 2015/2016. «Скедербеу» тоді став