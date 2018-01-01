Суперника «Динамо» по груповому етапу Ліги Європи на 10 років відсторонили від єврокубків
- Сьогодні, 15:24
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Фото: ФК Динамо
Причиною стали договірні матчі
Дисциплінарний комітет УЄФА прийняв рішення відсторонити албанський «Скендербеу» на найближчі 10 років.
Про це повідомив у своєму Twitter албанський спортивний журналіст Ермаль Кука.
Причиною такого серйозного покарання албанців стали договірні матчі, в яких команду викрили у сезоні 2015/2016.
«Скедербеу» тоді став чемпіоном Албанії, але потім титул у клубу відняли.
А зараз прийшло покарання та від європейської організації.
Крім десятирічного бану «Скендербеу» повинен виплатити УЄФА мільйон євро штрафу.
Нагадаємо, «Скендербеу» грав разом з київським «Динамо» в одній групі Ліги Європи у цьому сезоні.
Команди обмінялися перемогами.
Джерело: 112 Україна