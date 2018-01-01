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    Суперника «Динамо» по груповому етапу Ліги Європи на 10 років відсторонили від єврокубків

    Причиною стали договірні матчі
    Дисциплінарний комітет УЄФА прийняв рішення відсторонити албанський «Скендербеу» на найближчі 10 років. Про це повідомив у своєму Twitter албанський спортивний журналіст Ермаль Кука. Причиною такого серйозного покарання албанців стали договірні матчі, в яких команду викрили у сезоні 2015/2016. «Скедербеу» тоді став
    • Сьогодні, 15:24
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    Фото: ФК Динамо
    Фото: ФК Динамо

    Причиною стали договірні матчі

    Дисциплінарний комітет УЄФА прийняв рішення відсторонити албанський «Скендербеу» на найближчі 10 років.

    Про це повідомив у своєму Twitter албанський спортивний журналіст Ермаль Кука.

    Причиною такого серйозного покарання албанців стали договірні матчі, в яких команду викрили у сезоні 2015/2016.

    «Скедербеу» тоді став чемпіоном Албанії, але потім титул у клубу відняли.

    А зараз прийшло покарання та від європейської організації.

    Крім десятирічного бану «Скендербеу» повинен виплатити УЄФА мільйон євро штрафу.

    Нагадаємо, «Скендербеу» грав разом з київським «Динамо» в одній групі Ліги Європи у цьому сезоні.

    Команди обмінялися перемогами.

    Джерело: 112 Україна

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