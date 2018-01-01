Світоліна замикає десятку фаворитів Australian Open

Найбільшою ж фавориткою Australian Open є американка Серена Вільямс

Українська тенісистка Еліна Світоліна не вважається головною фавориткою на перемогу на Відкритому чемпіонаті Австралії. На думку букмекерів, шанси Світоліної оцінюються коефіцієнтом 15.00, що є лише 9-10 показником вірогідності в рейтингу, повідомляє 1XBet. Найбільшою ж фавориткою Australian Open є американка Серена Вільямс. Незважаючи на те, що



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Еліна Світоліна. Фото: Getty Images

Найбільшою ж фавориткою Australian Open є американка Серена Вільямс

Українська тенісистка Еліна Світоліна не вважається головною фавориткою на перемогу на Відкритому чемпіонаті Австралії.

На думку букмекерів, шанси Світоліної оцінюються коефіцієнтом 15.00, що є лише 9-10 показником вірогідності в рейтингу, повідомляє 1XBet.

Найбільшою ж фавориткою Australian Open є американка Серена Вільямс. Незважаючи на те, що вона нещодавно повернулася на корт після народження дитини, її шанси оцінюються найвище - коефіцієнтом 5.00. Далі в списку йдуть іспанка Гарбіньє Мугуруса (7.00) та чешка Кароліна Плішкова (9.00).

На те, що українка Світоліна досягне фіналу, можна поставити з коефіцієнтом 8.00.

Нагадаємо, що Australian Open відбудеться з 15 по 28 січня в Мельбурні.