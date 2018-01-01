Тайсону Ф'юрі повернуть боксерську ліцензію

Влітку 2016 року допінг-проба Ф'юрі дала позитивний результат на кокаїн

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі, який втратив свої титуличерез проблеми з допінгом і наркотиками, зможе повернутися в ринг, що і підтвердила Британська рада з контролю за боксом. Але тільки в разі успішного проходження спортсменом повноцінного медичного обстеження. Як відомо, влітку 2016 року допінг-проба Ф'юрі дала



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Тайсон Ф'юрі. Фото: Getty Images

Влітку 2016 року допінг-проба Ф'юрі дала позитивний результат на кокаїн

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі, який втратив свої титуличерез проблеми з допінгом і наркотиками, зможе повернутися в ринг, що і підтвердила Британська рада з контролю за боксом. Але тільки в разі успішного проходження спортсменом повноцінного медичного обстеження.

Як відомо, влітку 2016 року допінг-проба Ф'юрі дала позитивний результат на кокаїн, в жовтні того ж року він був позбавлений британської боксерської ліцензії.

Влітку 2017 року британець оголосив про завершення кар'єри, однак пізніше передумав, але поки жодного бою не провів.

Днями Ф'юрі кинув виклик чинному володарю поясів за версіями WBA, IBF і IBO Ентоні Джошуа. «Циганський Король» заявив, що готовий битися зі співвітчизником в своєму першому поєдинку після простою в два з половиною роки.

Джерело: Террикон